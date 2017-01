Con sangre verde,blanca y roja

Ciudad de México

El boxeo mexicano tuvo cambios importantes en el 2016, pero conservó la cantidad de campeones del mundo, siete, para situarse en la cuarta posición en del ranking de países; además, rompió una racha de 16 años sin medalla olímpica en la disciplina. La Afición hace un recorrido por los compromisos de los peleadores nacionales que dejaron huella.

JOSÉ ARGUMEDO

Tras conquistar en Japón el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo en 2015, El Tecuala tuvo dos conservadoras apariciones en 2016, en las que logró defensas exitosas de su corona mundial. La primera exposición fue ante el nicaragüense Julio Mendoza, a quien venció por decisión unánime, en julio, y luego noqueó en tres rounds al colombiano José Antonio Jiménez.

GANIGAN LÓPEZ

El peleador de 35 años arrancó el 2016 viajando a Japón para poner en juego la corona del Consejo Mundial de Boxeo ante el local Yu Kimura, y esa noche logró rescatar su reinado con una decisión mayoritaria. Su segundo compromiso del año anterior fue en julio en la Ciudad de México frente al filipino Jonathan Taconing, a quien superó por decisión unánime.

ÓSCAR VALDEZ

El ex olímpico mexicano tuvo en 2016 el mejor año de su carrera, no solo por conquistar la corona pluma avalada por la Organización Mundial de Boxeo, sino al vencer al ex campeón Evgeny Gradovich, al contendiente Matías Rueda y dar cuenta de su retador mandatorio, Hiroshige Osawa. Valdez arranca el año con la posibilidad de cerrar un duelo ante el filipino Nonito Donaire.

ÁBNER MARES

Una derrota ante Leo Santa Cruz en 2015 puso su carrera en riesgo, pero el tapatío no desistió y cuando fue designado retador del argentino Jesús Andrés Cuellar, dueño de la diadema de la Asociación Mundial de Boxeo, no dudó. A pesar que el duelo fue pospuesto en varias ocasiones, el mexicano reclamó la diadema con una decisión dividida en Los Ángeles, California.

GILBERTO RAMÍREZ

El sinaloense se consagró como el primer mexicano en gobernar en la división de los supermedios, al sorprender con una decisión unánime al alemán Arthur Abraham en abril. Luego, mientras entrenaba, El Zurdo sufrió una lesión en los nudillos de la mano derecha que le dejó como saldo una operación y una inactividad que pretende cortar este 2017. Con el alta médica, el pelador de 25 años espera revelar quién será su retador a la diadema de la Organización Mundial de Boxeo.

FRANCISCO VARGAS

El mexicano tomó un descanso en 2016 para recuperarse de la batalla ante Takashi Miura, pero para su regreso fue directo a enfrentar a su compatriota Orlando Salido, en lo que fue la primera defensa de la corona del Consejo Mundial de Boxeo. Tiene planeada su segunda exposición el 28 de enero, ante el yucateco Miguel Berchelt.

SAÚL ÁLVAREZ

El tapatío tomó la decisión de abandonar la división de los pesos medios tras la primera defensa de la corona del Consejo Mundial de Boxeo, al noquear al inglés Amir Khan, para evitar apresurar un duelo ante el campeón kazajo Gennady Golovkin. Tras dejar la corona vacante bajó a los superwelters para destronar al inglés Liam Smith por nocaut efectivo en nueve episodios.

Las mejores peleas

FRANCISCO VARGAS VS. ORLANDO SALIDO

4 de junio StubHub Center, California Empate

El Bandido Vargas retuvo la corona superpluma del CMB con tarjetas de 115-113, 114-114 y 114-114, en un combate lleno de acción que les valió conquistar el premio a la Pelea del Año. Salido recortó distancia en las tarjetas y puso en riesgo el reinado de su compatriota.

ROMÁN GONZÁLEZ VS. CARLOS CUADRAS

10 de septiembre Foro Inglewood, California Ganó González

El Príncipe Cuadras logró meter en serios aprietos al Chocolatito González, en un duelo en el que el monarca nicaragüense salió cortado de ambos párpados. Sin embargo, esa noche el centroamericano rescató la victoria con tarjetas de 115-113, 116-112 y 117-111.

CARL FRAMPTON VS. LEO SANTA CRUZ

30 de julio Barclays Center, Nueva York

Ganó Frampton En un duelo de alto calibre, el campeón inglés sorprendió al michoacano con una decisión mayoritaria y le arrebató la corona de supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo y la calidad de invicto. El Terremoto no está dispuesto a dejar las cosas así y pactó la revancha para el 28 de enero.