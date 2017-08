Badou Jack es doble campeón

Enviada, Las Vegas

Al estadounidense Badou Jack solo le tomó dos rounds tomarle la medida al monarca Nathan Cleverly y para el quinto round logró hacer que el réferi Tony Weeks detuviera las acciones para convertirse en el nuevo dueño de la corona semicompleta de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Esto es un sueño hecho realidad y ahora estoy listo para lo que venga. Fue una pelea en donde las cosas salieron justo como yo quería”, declaró Badou Jack.

Ayer por la noche en la Arena TMobile, como respaldo a la pelea de Mayweather vs. McGregor, el peleador apodado The Ripper logró dominar a base de velocidad y efectividad en el golpe al galés que lo superaba en estatura y fortaleza, pero quién no encontró la forma de descifrar los puntos débiles de su retador.

Al tercer episodio, Badou ya estaba tan en control de la distancia, tiempo y espacio de la pelea, que el alcance de Cleverly se nulificó por lo que todo se fue a la distancia corta, donde Jack comentó a meter uppers y ganchos que fueron minando las voluntades.

Cleverly y su esquina no encontraron receta para adaptarse, los cambios que llegaron a hacer resultaron contraproducentes y los golpes de Jack entraron con mayor facilidad. Justo ahí la desesperación hizo presa de Cleverly quien intento sacar bombazos para hacer retroceder al ex campeón supermedio, pero Jack simplemente dejó en el aire cualquier envío.

Cortado del pómulo izquierdo, Cleverly sangraba profusamente y luego de un cuarto round en el que casi no hizo nada de trabajo, salió al quinto a intentar componer el camino pero se encontró con furiosos golpes al rostro que lo congelaron al centro del ring obligando al referi Tony Weeks a interferir y parar la pelea para declarar al nuevo campeón mundial.

Jack conquistó su segunda división en el boxeo al llevarse la noche del sábado la corona de la Asociación Mundial de Boxeo, victoria con la que mejoró su foja a 22-1-3, 13 KOs.

En otra de las peleas de la cartelera, el joven mexicano José Borrego dejó el invicto en el ring de la arena TMobile a pesar de haber mandado a la lona a su rival, Juan Heraldez, al caer por decisión unánime por puntos de 96-93, 97-92 y 97-92.

En un duelo pactado a 10 rounds en peso welter, Borrego inició de manera tímida el duelo, cediendo el terreno al boxeador de mayor experiencia. Sin tirar puños y esperando la oportunidad perfecta de conectar sus ganchos.

“Heraldez corrió toda la pelea, me alegra que los fans abuchearan el resultado. Ahora tengo que cortar el ring mejor y dejar ir mism manos más fácil. Esta fue una pelea para aprender”, declaró el mexicano.

La lona recorrida de Heraldez lo llevó sin problemas hasta al noveno round en donde un descuido le salió demasiado caro y visitó la lona.

Tras la cuenta de protección, Heraldez se incorporó para seguir con la contienda y aunque lastimado se las ingenió para salir a flote y aguantar los embates del hidrocálido que buscó por todos los medios conseguir el nocaut.

Al décimo round, Heraldez logró mantener a raya al mexicano y mantuvo la pelea en una mediana distancia que le permitió sacar a flote la victoria que lo dejó con marca de 13-0 con 8 nocauts.