Artem Dalakian somete al veterano Brian Viloria

Enviada, Los Ángeles

17 años de experiencia con cuatro campeonatos conquistados no fueron suficientes para que Brian Viloria pudiera dominar al ucraniano Artem Dalakian y la noche del sábado cayó en un duelo pactado a 12 episodios por la vacante supermosca avalada por la Asociación Mundial de Boxeo.

Hawaiian Punch tuvo complicaciones con el estilo poco ortodoxo del europeo y un corte en la frente en el penúltimo round, producto de un codazo que el réferi no marcó, Viloria empezó a sangrar de manera importante al grado de perder visibilidad.

“Dalakian es un peleador muy fuerte, nunca me dejó entrar. Fue mucho más duro de lo que yo pensaba. Incluso no puede ver si me cortó con la cabeza o con el codo, fue todo muy rápido”, dijo el peleador filipino de37 años que con este descalabro dejó su marca en 38-6 con 23 nocauts.

Para Dalakian, quien debutó en América conquistando su primer campeonato mundial, sumó la decimosexta victoria profesional, con 11 terminadas antes del límite.