Equipo ataca a boxeador rival tras polémica

Un par de golpes que impactaron en la mandíbula de Andre Dirrell después de que sonara la campana que los mandaba a descanso, obligó al referí a descalificar a José Uzcategui y entregarle la victoria al peleador que terminó recostado sobre la espalda sobre la lona.

Pero la polémica no quedó ahí. En lo que réferi y oficiales de ring se ponían de acuerdo previo al anuncio del resultado, el tío de Dirrell encaró a Uzcategui y sin aviso conectó dos potentes puños en el sorprendido peleador venezolano, que aguantó de pie los golpes, pero mostró señas de daño provocando la furia del equipo del Bolivita.

El triunfo otorgó a Dirrell el título interino supermedio de la Federación Internacional de Boxeo, pero ahora las autoridades de Maryland buscan a Leon Lawson, quien desapareció tras el altercado.

El promotor de Uzcategui adelantó que demandaran por agresión.

Did this really happen?? Sad sad sad this person needs to go to jail @BarbosaBox@DanielPoncedeL1pic.twitter.com/iDpMNCNzTE