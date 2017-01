'Alacrán' Berchelt vence por nocaut al 'Bandido' Vargas

Indio, EUA

El quintanarroense Miguel “Alacrán” Berchelt se proclamó nuevo campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer por nocaut técnico en el undécimo round a Francisco “Bandido” Vargas.

Una guerra se esperaba en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California, y así ocurrió para que Berchelt se impusiera a los 2:19 minutos del round 11, en la pelea estelar de la velada.

Solo los primeros segundos fueron de estudio, donde Vargas controló con el jab a su oponente, quien reaccionó de inmediato y pronto comenzaron a soltar lo mejor de su artillería.

La guerra siguió en el segundo, donde el “Bandido” se lanzó al ataque y acertó buenas combinaciones, pero también sintió el poder de puños de Berchelt, quien atinó un derechazo en el rostro del monarca para hacerlo retroceder.

El “Alacrán” lucía en buena forma y cimbró en diversas ocasiones la cabeza del “Bandido”, que, acostumbrado a este tipo de peleas, siempre fue adelante, pero el quintanarroense salió respondón e hizo ver mal al entonces monarca.

Vargas sufrió un corte en el párpado izquierdo, pero parecía importarle poco, pues no dejó de atacar, pero tampoco de recibir golpes de un Berchelt que se veía mejor por momentos. Al inicio del sexto el médico subió para revisar la cortada del “Bandido”, quien tuvo el permiso para seguir en la batalla.

El toma y daca se mantuvo, Vargas con las huellas de la batalla en el rostro, con sangre, pero con el corazón de un guerrero que lo hacía tirar golpes una y otra vez, aunque Berchelt, que mantenía el sueño de coronarse, se veía y era mejor.

La sangre no paraba en el párpado de Vargas, también lastimado del ojo derecho, por lo que fue revisado nuevamente por el médico en el noveno y en el arranque del décimo, sabía que era su última oportunidad y no tenía otra opción mas que noquear, pero no ocurrió.

Severamente lastimado, bañado en sangre en la parte izquierda de su rostro, Vargas salió decidido a todo al final, pero el “Alacrán”, que ya era claro dominador de la pelea, buscó acabar antes del límite y lo logró cuando el réferi se apiadó de Vargas y detuvo la pelea.

Berchelt, que también es campeón interino superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), lloró de emoción tras la victoria, aunque ya le espera otra dura batalla, pues el japonés Takashi Miura será su primer retador.

Ello, porque en duelo eliminatorio Miura noqueó en el duodécimo episodio al mexicano Miguel “Micky” Román, quien fue mejor en la primera mitad de la batalla, aunque al final fue dominado y se fue tres veces a la lona.

Tras un round de estudio en este pleito de guardias encontradas, Román siguió al pie de la letra su plan, el de pelear en la distancia corta y así hacer daño al nipón, peligroso con sus bombazos de zurda, lo que al final aprovechó.

Sabedor de que tenía que estar lo más cerca posible de Miura, el de Ciudad Juárez lo persiguió y conectó de buena manera cuando lo tuvo muy cerca, con uppers y ganchos que hacían daño a la humanidad de su rival.

Pero el ex campeón mundial obligó a retroceder en algunas ocasiones a Román, quien tuvo un gran desempeño en el cuarto y quinto asalto, en los que golpeó a velocidad e hizo daño al japonés.

Mientras Miura fallaba muchos golpes, Román lucía cansado, lo que al final le cobró factura, además de sufrir un corte en la ceja derecha tras un cabezazo accidental.

Un zurdazo al estómago al final del 10 mandó a la lona a “Micky”, quien volvió a visitarla en el 11 tras una seguidilla de golpes de Miura, quien sentenció su victoria en el último, con otro golpe que mandó al suelo al valiente mexicano.