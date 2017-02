Es un nuevo Problema

Ciudad de México

L as malas decisiones llevaron a Adrien Broner a un punto en el que su carrera estuvo en peligro, pero antes de que fuera tarde, el ex campeón mundial estadunidense cambió.

Esa nueva actitud, que reconoció llegó de la mano de Floyd Mayweather, tiene un propósito: sacar adelante su carrera.

Esta noche, en el Cintas Center de Cincinnati, Ohio, El Problema Broner subirá al ring con la mira puesta en darle un segundo aire a su carrera con una victoria ante el hambriento peleador mexicoamericano Adrián Granados.

“Un hombre de negocios que puede pelear. Eso es lo que soy ahora. No soy más un hombre que dice mier..., soy un negociante que sabe cómo pelear... Quiero darle una gran demostración a mi gente en Cincinnati. Será una atmósfera muy especial y quiero retribuirles lo que pagaron”, dijo previo a su duelo el afroamericano, quien mantiene una foja de 32-2 con 24 nocauts.

Broner, quien en sus últimas 10 salidas sufrió sus dos únicas derrotas, a manos de Marcos Maidana y Shawn Porter, regresa enfocado en conseguir una victoria clara que le permita tener acceso a los grandes nombres de su división que le permitan recuperar la calidad de campeón mundial.

Alejado ya de las indisciplinas y entrenamientos mediocres y un ego descontrolado, Broner luce centrado y sabe que su futuro depende del duelo con Granados, a quien calificó como uno de los rivales más duros de la división pero que no recibe el mérito que merece.

Granados por su parte sabe que Broner es la clave para dar su nombre a conocer y por eso aseguró que esta contienda es a matar o morir.

“La gente que dice que no soy favorito es porque no me conoce, no sabe mis trucos, pienso cambiar todos esos pronósticos. Planeo ganar por nocaut o por puntos, no importa, me voy a ir con la victoria”, finalizó el peleador de origen mexicano que tiene foja de 18-4-2, 12 nocauts.