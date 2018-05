"Zurdo" Galicia ya piensa en un título mundial

Puebla

Tras conseguir la victoria sobre Rodrigo "El Gato" Guerrero por decisión divida, el púgil poblano, Jesús "El Zurdo" Galicia, aseguró que es momento ya de pensar en buscar un nuevo título mundial en su carrera y con dedicatoria a Puebla, de ahí que intentará aprovechar el momento en lo anímico para solicitar la oportunidad.

"Me preparé como nunca para arrebatarle su clasificación, por qué no, más adelante pedirle para Puebla un campeonato del mundo. Quiero ser campeón del mundo, el último poblano, campeón del mundo, fue Samuel 'Sammy Guty' Gutiérrez, por qué no regalarle a Puebla un campeonato del mundo, que sea orgullosamente de un poblano".

El hijo pródigo del Mercado "La Acocota" se dijo en deuda por el apoyo que la afición le ha brindado desde el inicio de su carrera y que quedó de manifiesto durante la función que el pasado sábado se llevó a cabo en el Gimnasio "Miguel Hidalgo", donde fue gracias a ellos que pudo sobreponerse a un duro sinodal.

Galicia fue claro al decir que para lograr su objetivo, no sólo se entrenó con ahínco en el gimnasio, ya que también echó mano de la tecnología para estudiar a detalle a su enemigo, lo que al final de cuentas a él rindió buenos frutos, cuestión que le hace pensar que está para algo más, consciente de que para ello necesita redoblar esfuerzos en todos los sentidos.









ARP