"Zurdo" Galicia, listo para noquear al "Gato" Guerrero

Puebla

Previo al pleito que este sábado sostendrá dentro de la magna función de boxeo que protagonizará la campeona mundial, Mariana "La Barby" Juárez, el orgullo de Puebla, Jesús "El Zurdo" Galicia, se dijo listo para encarar a Rodrigo "El Gato" Guerrero, rival que reconoció por su pegada, pero al que confía podrá dominar por la vía del cloroformo.

"Más que nada me siento súper contento, estoy de regreso en las grandes funciones, qué puedo decir, voy contra un gran rival, ex campeón del mundo, llegó la hora de sacarnos la espina aquí en mi casa, sé que les debo una, vamos con todo y mentalizados en ganar. La clave, muchos saben mi estilo, es salir a tirar golpes hasta que uno de los dos caiga".

El orgullo del Mercado La Acocota se dijo sumamente agradecido con la empresa que organiza el evento, ya que de nueva cuenta le brinda la oportunidad de contender en una cartelera de primer nivel, de ahí que tratará de aprovechar la ocasión para salir con los brazos en alto.

"Esto lo tomé muy bien, agradecido con Dios, esto me dio para arriba, lo que yo tengo es que no dejo de entrenar, siempre estamos en el gimnasio, le doy gracias a Promociones del Pueblo por darme esta oportunidad".

En ese sentido, indicó que si bien no habrá ningún título de por medio al tratarse de una pelea de exhibición, sabe que el premio por ganar será mejorar su clasificación en el ranking con miras a una pugna de campeonato, razón por la que tratará de imponer condiciones desde el primer asalto.

"Es un reto que yo me propuse cuando me ofrecieron la pelea, Rodrigo Guerrero es un ex campeón del mundo, yo dije, yo quiero su clasificación, más que nada es lo que anhelo, la clasificación que él tiene, sé que si le gano la obtendré, le vamos a echar todas las ganas y a dejar el corazón en el ring como siempre lo hacemos", indicó.





