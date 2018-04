“La Barby” y “La Princesa” a punto para el choque en Puebla

Puebla

Sin problema alguno, Mariana “La Barby” Juárez y la costarricense Carolina “La Princesa” Arias superaron la báscula, con lo que ambas gladiadoras de declaran listas para la batalla que este sábado habrán de protagonizar en Puebla, donde la campeona mexicana expondrá por cuarta ocasión su cetro mundial en la división de los pesos gallo en la función que se llevará a cabo en el Gimnasio “Miguel Hidalgo”.

Tras cumplir con el protocolo, la púgil tica, Carolina Arias, fue clara al decir que si bien no luce como la favorita por el simple hecho de ser la retadora, sabe que su preparación la convierte en una rival de peligro para Juárez, a la que buscará dominar desde la campanada inicial para así arrebatarle el cetro.

“Muy contenta, muy orgullosa, me siento 100 por ciento preparada, me siento fuerte gracias a todos y cada uno de los que integran mi equipo, voy con las dos banderas, México me ha adoptado, me he preparado aquí y vamos con todo. Aquí he realizado cuatro peleas y quiero que esta sea la más importante”.

Reto que para la “Princesa” representó el subir de peso a una categoría donde sabe que los golpes son mucho más potentes para poder impactar y así marcar pauta durante el combate, lo que anticipó no será de ninguna manera una ventaja a favor de “La Barby”, a quien respeta, pero sobre el encordado será otra historia.

Como es sabido, la función iniciará desde las 18:00 horas en el escenario citado, donde además del platillo principal, estará la pugna entre el orgullo de Puebla, Jesús “Zurdo” Galicia, ante Rodrigo “El Gato” Guerrero.