Yovani Gallardo vuelve a los Cerveceros

Milwaukee

Los Cerveceros anunciaron de manera oficial el pacto de un año con el derecho mexicano Yovani Gallardo, con lo que el derecho regresa al equipo con el que llegó a MLB. De esta forma, son siete los peloteros mexicanos que aún quedan en la agencias libre.

"Me siento con mucha confianza", dijo Gallardo. "Especialmente con lo que he vivido los últimos dos años. Entiendo que las cosas pasan y que no fueron mis años, pero no estoy preocupado por eso. Voy a salir a competir de la manera en que lo he hecho en los últimos 10 años e iremos a partir de ahí para ver qué sucede".

Gallardo, quien cumplió 32 años de edad en febrero, ha pasado las últimas tres temporadas con los Marineros, Orioles y Rangers, respectivamente, luego de lanzar por los Cerveceros del 2007 al 2014. Milwaukee eligió a Gallardo en la segunda ronda del draft amateur del 2004.

Los Marineros rechazaron la opción de Gallardo para el 2018, valorada en 13 millones, luego de que el mexicano registrara efectividad de 5.72 en el 2017 y terminara el año en el bullpen.

Los mexicanos que se mantienen en la agencia libre son:

Jorge de la Rosa

Jaime García

Adrián González

Miguel González

Oliver Pérez

Sergio Romo

Fernando Salas