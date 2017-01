Fallecen lanzadores en accidente de tránsito

Los peloteros Yordano Ventura y Andy Marte perdieron la vida en dos accidentes de tránsito distintos en las primeras horas del domingo, informaron autoridades de República Dominicana.

Ventura, que pertenecía a los Reales de Kansas City de las Grandes Ligas, falleció en la carretera Juan Adrián de San José de Ocoa, al sur de la isla. El lanzador llevaba cuatro temporadas con los Royals y había firmado con ellos hasta 2019.

Marte, con experiencia con los Bravos de Atlanta, Indios de Cleveland y Diamantes de Arizona, perdió la vida en un accidente mientras se dirigía a su casa en San Francisco de Macorís, localidad ubicada al norte del país. Los primeros informes reportan que llevaba una caja de whisky.

We are devastated by the tragic news that Yordano Ventura, 25, has died in an automobile accident. https://t.co/RXibkDJMHZpic.twitter.com/S7RszxJF8d