Édgar González reabre puertas a Puig

Guadalajara

Luego de que el pasado 9 de diciembre lo descartara para jugar el Clásico Mundial 2017 con México, Édgar González reabrió la posibilidad de que Yasiel Puig vista la franela tricolor el próximo marzo en el parque de pelota de Zapopan.



El manager de la selección mexicana y de los Charros de Jalisco había señalado que Puig no contaba con los documentos necesarios para poder ser considerado como mexicano, sin embargo la Major League Baseball no prohibiría que el jardinero de Dodgers estuviera con la novena azteca.



“Parece que las reglas no estipulan que necesitamos tener el pasaporte, mientras que él pudiera ser mexicano en un futuro se puede elegir. Cuando nosotros lo descartamos en la junta, Ligas Mayores nos llamó por teléfono y me dijeron que el pasaporte no era necesario, eso cambia mucho las cosas, ya no tenemos que perder tiempo en papeleos”.



Respecto a su labor con Charros de Jalisco, novena a la cual no pudo levantar en su búsqueda de playoffs, González se mostró optimista y reconoció que lo dejó contento que hayan cerrado con victoria la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Aunque ahora ya piensa en el Clásico Mundial de marzo, el manejador asegura que quiere estar con Jalisco para el próximo invierno.



“Me deja contento que terminamos ganando dos de los últimos tres juegos aquí en casa, estuvimos luchando hasta el final, hay buena base, siento que tiene mucho futuro Charros. A mí me interesa mucho estar para el próximo año, Guadalajara me fascina, además hay muy buen trato con la directiva y los jugadores, son de primera clase. Si vas a estar en invierno en México es acá donde debes de estar”, finalizó.



Dato



González había descartado a Puig en la presentación de los uniformes para el Clásico Mundial.