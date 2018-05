Villanueva llega a México con Padres como novato del mes

Ciudad de México

Ser el pelotero novato con más jonrones y carreras producidas hasta ahora no podía pasar desapercibido. Los cañonazos de Christian Villanueva no solo le están ayudando a los Padres de San Diego sino que están haciendo que las miradas alrededor de las Grandes Ligas estén volteando hacia él. Y como este tipo de cosas no pasan desapercibidas, ya puso su nombre en los libros de historia como el segundo mexicano que es elegido como Novato del Mes de la Liga Nacional.

Christian se hizo merecedor a esta nominación luego de cerrar el mes de abril con números sumamente destacados: 25 hits conectados, ocho cuadrangulares, 18 carreras producidas, 15 anotadas, para tener un .321 de porcentaje de bateo.

"Estoy en un buen momento, estoy bateando bien", comentó el mexicano. "Estoy inspirado (por jugar en México). Quiero continuar con este ritmo y ayudar a mi equipo a ganar, para poder poner un buen show para todos en Monterrey".

Con los números que puso en los encuentros de finales de marzo y abril. superó por mucho al resto de novatos con los que competía, donde además, en el equipo también estuvo cerca de establecer una marca, ya que con los ocho jonrones antes del 1 de mayo, se quedó a uno de empatar los nueve que logró Adrián González en abril del 2009.

"Tiene una gran confianza de que puede jugar en este nivel", comentó el manager de los Padres, Andy Green. "Ahora es cuestión de que se mantenga consistente por el resto del año, y consistente no significa que vaya a batear tantos jonrones al mes, pero sabemos que puede ser muy productivo ofensivamente y como tercera base, creo que todos están viendo eso".

El tricolor arrancó la campaña como un bat emergente en el dugout, pero en cuanto le dieron oportunidad de jugar, empezó a dar frutos. En su segundo juego como titular se convirtió en el octavo pelotero de los Padres que pegó tres jonrones en un juego, lo que consiguió el 3 de abril frente a Colorado.

"No esperaba tener este éxito tan pronto, pero no creo estar totalmente satisfecho. Voy a ir día a día y seguiré trabajando", dijo Villanueva.

Luego de ese encuentro tan explosivo contra los Rockies, su otro mejor duelo fue contra los Gigantes de San Francisco, contra quienes empujó tres anotaciones, pegando un jonrón y anotando una vez en cuatro turnos. Y después de haber cerrado el mes con esos números, Christian empezó mayo con poder, ya que pegó su noveno jonrón de la temporada y empujó una carrera, ayudándole a los Padres a vencer 3-2 a los Gigantes de San Francisco.

Mientras el mexicano fue el Novato del Mes de la Nacional, el japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos de Anaheim, se llevó esta nominación pero en la Liga Americana, siendo una sensación como pitcher y bateador