Reportó Ethan Chapman al campamento guinda

Torreón, Coahuila

El jugador México-Americano Ethan Chapman, reportó a los entrenamientos del equipo de Vaqueros en el Estadio Revolución y de inmediato se puso a las órdenes de su manager, Ramón Orantes.

Recién llegado de Estados Unidos, Chapman se unió a la pretemporada de Vaqueros y al acondicionamiento físico junto con el resto de sus compañeros.

"Mi primer día fue muy bueno, aprendí rápido las rutinas de calentamiento y me puse a trabajar para estar al parejo de mis compañeros", comentó el nuevo Vaquero.

"Mi primer día fue muy bueno, aprendí rápido las rutinas de calentamiento y me puse a trabajar para estar al parejo de mis compañeros", comentó el nuevo Vaquero.



Ethan Chapman cuenta con experiencia en el beisbol de los Estados Unidos, fue drafteado por los Kansas City Royals en la ronda 30, en 2012 estuvo con Idaho Falls, sucursal de Royals en nivel rookie, para el 2013 fue a Wilmington clase A avanzada y Lexington clase A.

En 2015 alcanzó el nivel AAA con Lehigh Valley Iron Pigs, sucursal de Philadelphia Phillies. Sus últimos 2 años fueron en liga independiente, en 2015 con Bridgport BlueFish en la Liga del Atlántico y en 2016 con Sioux Falls Canaries en la Liga American Association.

"No conozco todavía a nadie, bueno conozco a Jerome Peña, pero el todavía no llega, pero me emociona que llego a un equipo donde voy a poder conocer gente nueva, coaches nuevos, nuevos aficionados y disfrutar conociendo México", pronunció.

La apertura que tuvo la Liga Mexicana de Beisbol en el rubro de jugadores de doble nacionalidad, es algo que emociona a Chapman.

"Es muy bueno, porque tenemos la oportunidad de conocer el lenguaje, conocer la cultura, estoy orgulloso de tener mi ciudadanía mexicana, mi abuela por parte de mi padre es de Tampico y bueno, para mi estar aquí es un honor", apuntó.

"Soy un trabajador y vengo a ganar, a la afición le digo que disculpe mi español, voy a mejorar para que puedan hablar conmigo, me siento en verdad muy contento de estar aquí", concluyó.

JFR