Un vaquero en la Serie del Caribe

Torreón, Coahuila

Vaqueros Laguna tendrá representación en la Serie del Caribe con el lanzador cachanilla Édgar Gómez, quien recientemente obtuvo el campeonato en la LMP con Águilas de Mexicali.

"Fue muy bonito cuando me dijeron que voy a la Serie del Caribe, es algo que desde niño yo veía y quería estar algún día, ahora me toca estar ahí".



Tras haber tenido una gran temporada regular con el equipo emplumado, Gómez cristalizó su sueño con un gran trabajo en la postemporada, siendo parte importante del relevo de Águilas de Mexicali.

Después de 18 años de sequía, el campeonato volvió a Mexicali, "muy bien, muy bonita experiencia, hace tiempo que la gente estaba esperando el campeonato".

"Estamos impresionados por el apoyo de la gente, fue muy bonito ver a todos festejando", comentó Édgar Gómez, quien en el verano pertenece a Vaqueros Laguna.

"Tenía ya tiempo esperando la oportunidad de poder lanzar en playoffs, estuve haciendo lo que hice en temporada regular y gracias a Dios eso fue lo que me ayudó a tener el éxito, lo más importante es divertirse, entrando en situaciones difíciles no las veía así, era tener la misma mentalidad y tener la confianza de sacar la entrada", añadió el lanzador diestro.

Después del campeonato, la LMP forma un roster con refuerzos, lo cual, deja a parte del equipo campeón fuera de la justa caribeña, a lo que Gómez se dice motivado y feliz por ser parte del cuadro mexicano.

"Fue muy bonito cuando me dijeron que voy a la Serie del Caribe, es algo que desde niño yo veía y quería estar algún día, ahora me toca estar ahí, es muy bonito ver a la familia contenta, a los aficionados que nos están apoyando, todavía no me la creo, hay que aprovechar el momento y echarle ganas por que uno nunca sabe cuándo vas a volver a representar a México".

México, con 4 campeonatos en los últimos 6 años, busca ser campeón en ediciones consecutivas jugando en territorio nacional, tras el campeonato de Yaquis de Ciudad Obregón en Hermosillo 2013, ahora es el turno para Águilas de Mexicali de buscar el décimo título para México.

"Estamos impresionados por el apoyo de la gente, fue muy bonito ver a todos festejando".



"Sería lo mejor ser campeón, es a lo que venimos, a ganar, si llega ese momento sería muy grande para México y para Mexicali, para los aficionados al beisbol y para la gente que no es fanática sirve para que nos volteen a ver y seguir creciendo".

"Mi familia está muy contenta, me traje a mi papá para que nos apoye y disfrute esta experiencia que estoy teniendo", finalizó.

JFR

Busca tus boletos para La Serie del Caribe