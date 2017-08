Sultanes empata la Final de la Zona Norte

Monterrey

Jorge Reyes apenas permitió cuatro hits en seis entradas y los Sultanes de Monterrey derrotaron cuatro carreras por una a los Toros de Tijuana para empatar la serie de campeonato de la Zona Norte a dos triunfos por equipo. Con este triunfo de los Sultanes se asegura un sexto juego en Tijuana para el jueves próximo

Reyes poncho a ocho no dio bases por bolas y le anotaron una carrera y consiguió su segundo triunfo en esta postemporada. El relevista Nick Struck brilló una vez más con dos entradas de trabajo no me pegaron de hit poncho a uno y no le anotaron carreras. En el noveno episodio Wirfin Obispo en cuatro bateadores retiró a los toros para su salvamento cuatro en los playoffs.

Sergio Mitre fue el derrotado por los Toros con cinco entradas le pegaron ocho hits dos ponches no dio bases por bolas y le anotaron dos carreras solo una limpia. Mitre tiene un ganado y un perdido.

Los Sultanes tomaron la ventaja en la segunda entrada. Agustín Murillo se embaso en un error del primera base Jorge Cantú avanzo a tercera con doble de Leo Germán y anotó con un batazo dentro del cuadro de Walter Ibarra.

Jorge Cantú en la quinta entrada abrió con home run por el jardín izquierdo para empatar el juego una carrera.

En el cierre de ese episodio los Sultanes de nuevo tomaron la ventaja después de un out Ramón Ríos conecto hit al central, llego a la segunda con un batazo por la segunda de Zoilo Almonte. Jesús Montero en su segundo turno del juego pego de hit al derecho para impulsar la carrera.

En la séptima entrada de nuevo atacaron los Sultanes con un jonrón de dos carreras por Agustín Murillo.

Para el quinto juego de la serie estarán en la lomita. Javier Solano por los regios ante Alex Sanabia de los Toros.