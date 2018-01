Sultanes contratan a Roberto Kelly como manager

Monterrey

Con el firme objetivo de guiar a Sultanes de Monterrey al título dentro de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el ex ligamayorista panameño Roberto Kelly asumió hoy el cargo como nuevo manager, con un contrato hasta 2020.

“Aceptamos el reto, sé que tiene años que no gana un campeonato, lo importante no es llegar a los play off sino llegar a la final y ganarla. Aceptamos el reto, verán un equipo agresivo, que va a dar gusto a los fanáticos venir al estadio por la forma en que se jugará.

“Estamos contentos de aceptar esto, un equipo de gran trayectoria. Con los Diablos Rojos, cuando veníamos tenían buen equipo y ahora por qué no ganar títulos, no sólo llegar a playoffs, gracias por darme esta responsabilidad”, indicó en su presentación oficial como nuevo manager de Sultanes.

Se debe recordar que en su trayectoria, Kelly estuvo con equipos de Grandes Ligas como Yanquis de Nueva York, Rojos de Cincinnati, Bravos de Atlanta y Dodgers de Los Ángeles, sólo por mencionar algunos.

Roberto Kelly dijo que no esperaba el ofrecimiento para dirigir a la novena regiomontana, pero no lo pensó mucho para aceptar la propuesta, ya que diversos factores lo hicieron inclinarse hacia este equipo, a pesar de que también tenía ofrecimientos en la "Gran Carpa".

“Sinceramente no lo esperaba, porque tenía oportunidad de regresar a las Grandes Ligas, pero vivo en Dallas, no quería estar lejos de la casa, tuve ofertas que no las consideré".

“Me sorprendió, se comunicaron conmigo y lo que me atrajo fue la trayectoria y el reto de que no han ganado títulos. No tardé mucho tiempo en decidir”, añadió.

El presidente de Sultanes, Pepe Maiz, se dijo complacido por la llegada de Kelly al equipo regiomontano y resaltó que sin duda la forma de jugar del manager fue un factor importante para que lo contrataran.

“Nos gusta su forma de cómo jugaba, agresiva; nos gusta este tipo de juego, que podamos hacer carreras en diferentes formas y fue lo que más nos gustó en su trayectoria”, declaró.