Sindicato de peloteros culpa a equipos por mercado lento

El presidente del sindicato de peloteros de Grandes Ligas dijo que la cantidad de equipos que atraviesan procesos de reconfiguración, y el monto de agentes libres que no han firmado contratos, representan un riesgo para la integridad del beisbol.

Grandes Ligas, por su parte, de inmediato rechazó las expresiones de Tony Clark.

