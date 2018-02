El relevo largo acabó con las posibilidades de Tomateros

Guadalajara

La temprana eliminación de Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe de Guadalajara puede verse de diferentes aristas, pero el común denominador es que el pitcheo le falló feo al mánager Benji Gil.

En el primer juego de México Casey Coleman entró en la octava con el partido empatado a cuatro carreras y el ex ligamayorista colapsó. No pudo sacar la entrada y le conectaron con todo. Tres carreras, todas limpias, regaló una base y sólo sacó un out. Al final el caballón cargó con la derrota de México en el debut en la Serie del Caribe.

En el segundo encuentro, de nueva cuenta Casey Coleman entró al juego con el duelo empatado a cuatro carreras, era la parte baja de la octava y le dieron de nueva cuenta, ahora sólo le hicieron una carrera, la de la diferencia y así cargó con la derrota. México ya tenía el agua hasta el cuello, el mejor relevista, el de experiencia en la gran carpa volvía a fallar por segundo día consecutivo. Tomateros no podía sostener el ritmo en el inicio de la Serie del Caribe.

Mucha gente ha recriminado que Benji Gil no le diera una oportunidad al `Mechón´ Sergio Romo, pero pasa que Romo es cerrador, y lo que falló a Tomateros fue el relevo largo, no el cerrador, ya que ellos cuentan con uno de los mejores, en la persona de Daniel Moskos.

El bateo también falló, y es que Amador fue fichado de último momento y el `Gigante de Mulegé´ falló con la madera, en toda la Serie del Caribe solo pudo dar un cuadrangular y eso que a él lo llamaron para volarse la barda y falló, incluso la gente se metió duro contra él, abucheo tras abucheo de parte de su propia afición.

Otros que no respondieron con el madero fueron Sebastián Elizalde y Ricoh Noel, ellos dos tenían que dar más hits y no respondieron a la hora buena, en los primeros dos juegos Tomateros dejaron 10 hombres en posposición de anotar.

Otro aspecto a considerar fue que Benji Gil, manejador de la Nación Guinda, no es nada querido por la gente de Guadalajara, desde la final de 2014 cuando Gil señaló que Jalisco “se la peló contra Tomateros”, desde ese momento la gente en Guadalajara no lo perdona y eso aunado a que Tomateros perdió sus primeros dos juegos, ya para los últimos dos encuentros la afición estaba toda en contra de Gil.

Estas fueron razones por las que Tomateros se quedaron en el camino, eliminación temprana y un ridículo histórico en la Serie del Caribe.

GPE