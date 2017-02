A un mes, Sergio Romo ya espera el Clásico Mundial

Guadalajara

El Mechón estará de regreso. Sergio Romo, pitcher que participó con Charros en la última temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, anhela volver pronto a Guadalajara para ponerse el uniforme de la selección mexicana de beisbol en el Clásico Mundial que albergará la ciudad dentro de 30 días.

Romo, quien está a punto de llegar a Dodgers de Los Ángeles por un año –a falta de que apruebe los exámenes médicos-, sabe que la afición jalisciense lo esperará con los brazos abiertos, tal y como sucedió en su estadía con Jalisco en la LMP 2016-207.

“Toda la raza en Jalisco, en Guadalajara, les quiero decir que muchísimas gracias por el apoyo que me han dado, siempre nos apoyaron y ahora con el uniforme de México en el Clásico ahí les voy a llegar”.

“Con mucho orgullo, con la sonrisa tan grande como siempre y con los brazos abiertos, porque sin ustedes no somos mucho, les digo: ahí nos vamos a ver”.

El cerrador, quien también estuvo en el roster de la Serie del Caribe 2017 con el club mexicano Águilas de Mexicali como refuerzo, agradeció la oportunidad que le dio Charros de Jalisco para participar en la temporada que derivó en que Cañerlos de Los Mochis lo eligiera en el primer draft de postemporada -en donde quedó subcampeón-, y a la postre elegido para representar a México con los Águilas de Mexicali en la Serie del Caribe de Culiacán que hoy llega a su fin y donde solo lanzó un juego para después partir a Los Ángeles.

“Estamos representando al equipo de los Charros, estoy de refuerzo, pertenezco a Jalisco, me da un orgullo ponerme este uniforme mexicano otra vez, no sólo estoy representando a Sergio Romo y a mi familia, sino a toda la raza mexicana.

“Todo el apoyo que me han dado no lo he ganado en otros lugares, así que muchísimas gracias a todos los aficionados”.

Relevista estelar del club Gigantes de San Francisco, con el que fue campeón de la Serie Mundial en tres ocasiones, en 2010, 2012 y 2014, Romo ha pasado toda su carrera de ocho años en las Ligas Mayores con la novena de la Bahía.

En 2016, el mexicano-americano terminó con marca de 1-0 y con cuatro salvamentos, para un promedio de efectividad de 2.64 en 40 partidos que disputó con Gigantes, para un total de 33 ponches recetados.

Durante sus ocho campañas con Gigantes de San Francisco, club con el que debutó en la campaña 2008, el relevista mexicano acumula una marca de por vida de 32-26 y con 84 salvamentos.

Próximo a cumplir los 34 años de edad, el taponero azteca, quien se encontraba como agente libre, será una parte fundamental en el cuerpo de cerradores del club angelino, con miras a la siguiente campaña de la “Gran Carpa”.

GPE