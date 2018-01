LMP ‘se chamaquea’ a beisbolista Sergio Romo

El beisbolista mexicano Sergio Romo denunció en Twitter un engaño sufrido por parte de la Liga Mexicana del Pacífico, quien lo dejó fuera del roster que representará a México en la próxima Serie del Caribe.

Al entrarse de que no había sido considerado como refuerzo de los Tomateros para el torneo que arranca en Jalisco el 2 de febrero, el jugador de los Charros de Jalisco ironizó y se burló de su decisión.

Después, al ser cuestionado por un usuario que le pidió respeto para los jugadores que sí recibieron la convocatoria, el ex liga mayorista señaló que fue la propia organización de la LMP, quien tras la eliminación de los Charros, le pidió que se quedara en Guadalajara, pues formaría parte del roster definitivo.

Si pero yo soy relevista y pues yo digo que la final se enseño todo... nada personal contra los que van pero a mi me hecharon mentiras! Por eso estoy agüitado! Me quede en gdl porque me dijieron que ya estaba puesto para jugar más en mi Gdl cómo charro!

Romo también lamentó que permaneció dos semanas de más en esta ciudad y desaprovechó tiempo que pudo haber utilizado para convivir con sus hijos.



Si ya los felicité a mis amigos que si van... si no me dicen mentiras no estaría agüitado... me quede dos semanas más en Gdl porque me dijieron que si iba... podría estar con mis hijos más que quedarme por mentirás...