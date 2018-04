Narradora hace historia en duelo de los Rockies

El duelo de lunes por la noche entre los Padres de San Diego y los Rockies de Colorado fue marco de un acontecimiento histórico, luego de que Jenny Cavar se convirtiera en la segunda mujer en narrar un partido de béisbol de la MLB.

Cavnar, quien se desempeñaba como analista y presentadora de la TV de los Rockies desde 2012, estuvo en el equipo de cornistas para este encuentro, teniendo la oportunidad de narrar la primera entrada, en donde ambos equipos terminaron 4-4.

We are extremely proud of @jennycavnar who tonight becomes among the first women ever to call play-by-play for a @MLB broadcast. pic.twitter.com/Y8aQhARnnn