Mundo del deporte lamenta muerte de Roy Halladay

Ciudad de México

El ex jugador de los Azulejos de Toronto y los Phillies de Filadelfia perdió la vida tras estrellar su avioneta en el Golfo de México.

Varias personalidades del deporte reaccionaron tras su muerte inesperada, aquí algunas reacciones.

La Liga Mayor de beisbol (MLB) lamentó su muerte y mandó condolencias a su familia.

Sad to see the news about Roy Halladay. My deepest condolences to his family. — Nelson Cruz (@ncboomstick23) 7 de noviembre de 2017

We are saddened by the tragic news that Roy Halladay, 2-time Cy Young Award winner & 8-time All-Star, has died in a plane crash. He was 40. pic.twitter.com/SOFv3bOLyt — MLB (@MLB) 7 de noviembre de 2017

Los Azulejos de Toronto también lamentó el fallecimiento de su ex jugador.

Lamentamos informarles que nuestro Roy Halladay ha fallecido en un accidente aéreo.

Descansa en paz Roy. #LosAzulejospic.twitter.com/wNybqPWrAh

— Azulejos de Toronto (@losazulejos) 7 de noviembre de 2017

Por su parte, los Nacionales de Washington se dijeron “devastados” por la noticia.

Estamos devastados con la noticia del fallecimiento del muy querido Roy Halladay. Nuestros pensamientos están con su familia. pic.twitter.com/DF1cMVIwE3

— Los Nacionales (@losnacionales) 7 de noviembre de 2017

Bob Kelly Abreu ex pelotero de la Grandes Ligas de Béisbol se expresó mediante su cuenta de Twitter

I’m very sad for the passing of Roy Halladay. A great player but even a better person. Unforgettable for baseball. RIP. pic.twitter.com/LlpDtjH0su

— Bobby Abreu (@BobKellyAbreu) 7 de noviembre de 2017

Por su parte los Medias Rojas de Boston escribió: “La familia del béisbol se encuentra de luto por la muerte del gran lanzador”.