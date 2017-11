Ex pitcher Roy Halladay murió en accidente aéreo

Roy Halladay, uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas en las dos últimas décadas y ganador de dos premios Cy Young, murió hoy en un accidente aéreo, a los 40 años de edad.

La policía del condado Pasco, en la costa del Golfo de México de la Florida, confirmó que el cuerpo de Halladay fue hallado en los restos de una avioneta que se estrelló en el mar.

Hace unos días, el lanzador presumió en su cuenta de Twitter que había recibido su licencia de piloto y subió varias fotografías de su aeronave Icon A5.

I keep telling my dad flying the Icon A5 low over the water is like flying a fighter jet! His response..... I am flying a fighter jet!! pic.twitter.com/30eVjz9eS6