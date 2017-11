La otra pasión de Halladay: los aviones

Ciudad de México

La pasión que todos conocimos de Roy Halladay era el beisbol pero una que no pudo disfrutar sino hasta que dejó los diamantes fueron los aviones. Pero no las naves en las que volaba cada semana cuando fue ligamayorista sino un avión privado, más personal. Su sueño se hizo realidad el 13 de octubre y fue viviendo ese sueño donde terminó su vida.

Halladay era un piloto aficionado que después de haberse retirado pudo obtener una licencia y semanas atrás hizo realidad la posibilidad de tener su propia aeronave. La empresa ICON Aircraft trabajó con él para hacerle un hidroavión de dos plazas ICON A5. Esta historia no pasó desapercibida para ellos ya que realizaron un mini documental donde contaron esta historia, donde Halladay, su esposa Brandy y la aeronave eran los protagonistas.

"Mi papá era un piloto corporativo así que crecí entre aviones", comenta Halladay en una entrevista en ese video. "Yo quería tener mi licencia pero eso sucedió porque jugaba beisbol y es una de las cosas que no te permiten tener, pero una vez que me retiré era una de las primeras cosas que quería hacer".

En el clip también aparece con su esposa, con quien se ve volando la nave, para luego ser entrevistada y confesar que ella no quería que obtuviera esa licencia.

"Yo no crecí entre aviones ni con el nivel de comodidad con aviones pequeños", dijo Brandy. "Luché mucho en contra de la idea de que obtuviera esa licencia. Pero un día me pidió que lo acompañara y nos subimos a un pequeño avión y volamos, y ahí pude ver las cosas diferentes, pude disfrutar la belleza del paisaje y mi opinión cambió. Estoy emocionada". Después de eso, el pelotero retrató en su cuenta de Twitter su emoción por la nueva aventura con su hidroplano con tuiters y con videos donde se ve piloteando. El domingo 5 retuiteó una foto y un video donde aparece con dos jóvenes que habían tuiteado su experiencia con el ex ligamayorista.

"¡He soñado con tener un A5 desde que me retiré! ¡Y en la vida real es incluso mejor que en mis sueños!", tuiteó el 13 de octubre, el día en que obtuvo su avión.