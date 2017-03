"La peor noche de mi carrera": Roberto Osuna

Ciudad de México

El más fiable falló y lo sabe. Roberto Osuna entró al último inning con cuatro carreras de ventaja y en la que describe como la peor noche de su carrera el equipo italiano le dio la vuelta al equipo mexicano.

El Cañoncito afirmó que jamás hubiera pensado en tener una noche tan fatídica como la vivida anoche en el estadio Charros.

"No lo sé (qué pasó), es vergonzoso, te lo juro que no me lo imaginaba y hasta me siento mal porque ese no es el motivo por el que yo vengo aquí, yo vengo ayudar al equipo, no a hacer este tipo de desorden.

"La verdad que sí (es la más amarga), para mí México es todo entonces fallarle de esta manera hasta ahorita es la peor noche en mi carrera.

"La meta mía es ayudar al equipo no hacer este tipo de cosas para que ellos pierdan, una noche bien amarga para mí, tengo que cambiar la mentalidad y venir más positivo el sábado.

El cerrador estelar de los Blue Jays de Toronto señaló que le será difícil levantarse de este trago amargo, pero ya tendrán que darle vuelta a la página para pensar en Puerto Rico.

"Es difícil levantarse, estamos aquí en México y la gente siempre está esperando lo mejor de uno y lo di hoy pero no me salieron los cosas. Habrá que platicar con mi papá para ver que salió mal y tratar de mejorarlo para el sábado.

"Tú viste lo que pasó ahorita, íbamos ganando por cuatro carreras y me sacaron el juego, todo puede pasar, ellos son buenos equipos y cualquier persona puede caer en cualquier momento", sentenció.