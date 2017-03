Esto no es serio, no sé qué hacemos aquí: Osuna

Ciudad de México

Tras conocerse que México no jugaría el desempate ante Italia en el Clásico Mundial de Beisbol, por un veredicto del comité técnico, algunos peloteros de la novena nacional, expresaron su malestar.

Roberto Osuna, pitcher que consumó la victoria 11-9 ante Venezuela, calificó como poco seria la organización del evento.

"Esto no es serio, no sé qué hacemos aquí. No se me hace profesional, no se me hace ético. Si estas personas están manejando las reglas a su gusto se me hace una falta de respeto", dijo Osuna a los medios en el Estadio Panamericano.

Adrián González, primera base de la novena mexicana, también se expresó en redes sociales, afirmando que previo al encuentro les informaron que con el marcador obtenido estaban del otro lado.

"Nos avisaron antes del juego que si ganamos por 2, pasábamos. Ganamos por dos y perdimos por una, Venezuela pierde por dos y gana por una. Qué mal torneo organizado", escribió el 'Titán'.