La regla que confundió a todos en el Clásico Mundial

De origen la regla no es clara y eso provocó el caos que se ha dado alrededor de la calificación de Venezuela al juego de desempate esta noche frente a Italia, con la eliminación de México, a pesar de que las propias Grandes Ligas al terminar el juego, hicieron oficial que la novena mexicana calificaba.

¿Qué dice la regla? Aquí la traducción:

"Los equipos empatados van a ser ranqueados en el standing de su ronda de acuerdo a la menor cantidad de carreras permitidas dividida entre el número de innings (incluyendo innings parciales) jugados a la defensiva en juego de esa ronda entre los equipos empatados".

(Versión original: The tied Teams shall be ranked in the standings for that Round according to fewest runs allowed divided by the number of innings (including partial innings) played in defense in the games in that Round between the Teams tied).

El problema radica en la frase "innings parciales". Ésta no aclara si eso se cuenta con el simple hecho de saltar al terreno a la defensiva o si es necesario sacar al menos un out, dejando todo a la interpretación individual, y es a partir de ahí, que se creó toda la confusión y es lo que provocó la protesta de parte de la selección mexicana.

De esta forma, el problema radica en lo siguiente.

En la novena entrada del juego entre México e Italia, los italianos anotaron cinco veces y dejaron en el terreno a los mexicanos, quienes no pudieron sacar ni siquiera un out.

Antes del juego de ayer entre México y Venezuela, las explicaciones que les dieron al staff de la selección mexicana, apuntaban que la escuadra tenía que vencer por dos carreras a los venezolanos y así los mexicanos calificaban al juego de esta noche. A México le contaban 18 entradas jugadas, nueve contra Italia (aunque no sacaron out) y nueve contra Venezuela, y así México terminaba con un mejor porcentaje que Venezuela y los eliminaba.

En números así estaba la situación:

México admitió 10 carreras de Italia y 9 de Venezuela y se tenía que dividir en 18 innings jugados (nueve contra Italia y nueve frente a Venezuela).

México 19 carreras admitidas entre 18 innings jugados= 1.056

De esta manera así quedaban acomodados:

Italia 1.053

México 1.056

Venezuela 1.105

Así jugarían Italia y México.

Al presentarse esta situación, Venezuela protestó diciendo que México no jugó nueve entradas a la defensiva contra Italia porque no sacaron al menos un out en esa novena entrada. MLB decidió darles la razón y cambió la ecuación a lo siguiente:

México admitió 10 carreras de Italia y 9 de Venezuela y se tenía que dividir en 17 innings jugados (ocho contra Italia -quitando el último inning- y nueve frente a Venezuela).

De esta manera así quedan acomodados:

Italia 1.053

Venezuela 1.105

México 1.1176

Así jugarían Italia y Venezuela.