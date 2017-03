Puerto Rico ya tiene a su abridor contra México

Guadalajara

Edwin Rodríguez, manager de Puerto Rico, anunció a Jorge López como abridor para el duelo de mañana ante México.

"Jorge López es un prospecto de los Cerveceros de Milwaukee, ya en años pasados lanzó en Grandes Ligas, un muchacho joven de 95 millones de dólares con una buena curva, un buen cambio y lo demostró en el campo".

El manejador afirmó que no será fracaso si quedan eliminados en primera ronda siempre y cuando se esfuercen y den el 100 por ciento.

"No es fracaso, aquí todo el mundo va a dar el 100 por ciento, nosotros estamos pensando en el campeonato, no nos hemos detenido a pensar si pasamos o no pasamos a segunda ronda".

"Pero nada ninguno de ellos va a considerar el esfuerzo que se va dar el 100, el talento se reunió, se estructuró con tiempo el equipo, con compromiso, estamos muy es conscientes de la calidad de competencia con respeto a los demás equipos".

Así mismo, el entrenador dijo que tendrán que trabajar en lo mental desde el principio para evitar errores, como le pasó ayer a México donde su mejor cerrador falló en el momento clave.

"Pudimos ver cómo Osuna, que está acostumbrado a cerrar juegos, en un parque como este se complicó. Mentalmente nos estamos preparando".