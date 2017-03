Paquín Estrada sufrió secuestro virtual

LEÓN, Guanajuato

Fue en una habitación de hotel de León en donde Francisco Estrada Soto, Paquín Estrada se encontraba mientras sufrió de la extorsión que le mantuvo en calidad de desaparecido por unos tres días.

Esta tarde fue presentado junto con a directiva del equipo de los Bravos de León para contar lo sucedido. Fue cerca de las tres de la tarde cuando el Procurador de Justicia del Estado anunció que había aparecido ileso.

"No fui lastimado, me trataron bien, solo el problema es que no pude dormir, lo único que pasó fue el dinero, eso como quiera, pero todo el contacto fue por teléfono", dijo Paquín Estrada.

Estrada habría sido contactado vía telefónica por un grupo de delincuentes quienes les pidieron salir de su hotel y llegar a otro, a unos cuantos metros del suyo.

Fue desde ahí donde durante tres días tuvo contacto con quien habría pedido cierta cantidad de dinero por el rescate a sus familiares.

El mánager de Bravos de León está listo para presentarse mañana a la pretemporada del equipo de Bravos de León y el sábado tendrán un partido de preparación contra Rieleros de Aguascalientes.