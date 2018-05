Padres vence a Dodgers y se lleva la serie de la MLB en México

Monterrey, Nuevo León

Eric Hosmer conectó cuadrangular de dos carreras en el cierre de la quinta entrada para quebrar un empate a cero y los Padres de San Diego derrotaron tres por cero a los Dodgers de Los Ángeles en el último juego de la serie celebrada en el Palacio Sultán de Monterrey, al que asistieron 21 mil 789 aficionados.



El lanzador zurdo, Travis Lauer, fue el ganador por los Padres, con seis entradas de trabajo, toleró siete hits, no le anotaron carreras, dio una base por bolas y ponchó a cinco bateadores de los Dodgers.



Brad Hand, por su parte, retiró en tres hombres la novena entrada, los tres por la vía del ponche, para acreditarse su noveno juego salvado en la temporada. El pitcheo de los Padres recetó un total de 12 strikeouts a la ofensiva de los Dodgers.



Tony Cingrani, en labor de relevo, fue el pitcher derrotado por los Dodgers al permitir el homerun de Hosmer en la quinta entrada. Cingrani lanzó una entrada, con tres hits y par de anotaciones. Su récord ahora des de cero ganados por dos derrotas.



Travis Jankowsky, después de un out, conectó hit al jardin central y Hosmer pegó su batazo entre izquierdo-central para su quinto vuelacercas de la temporada con el equipo de San Diego.



En la séptima entrada, los Padres añadieron una más cuando Travis Jankowsky conectó un triple al jardin de la derecha. Christian Villanueva, el tercera base mexicano, fue dominado con elevado a la segunda base y a continuación Franchy Cordero con su batazo de hit al jardin izquierdo remolcó a Jankowsky.



Por los Dodgers el mejor bateador fue Cody Bellinger, al pegar dos hits en cuatro oportunidades. En éste último encuentro, aquí en Monterrey, los de Los Ángeles conectaron ocho imparables y dejaron a mucha gente en las bases, con un total de 13 hombres.



A la ofensiva, los Padres contaron con Travis Jankowsky con dos hits en cuatro oportunidades, Franchy Cordero, con tres hits en cuatro turnos; Freddy Gálvis y A.J. Ellis, tuvieron dos imparables en cuatro ocasiones al bat.



El mexicano Christian Villanueva no pudo conectar imparable en toda la serie y a la defensiva se vio errático, quizá por la presión de jugar en su país.



Ambos equipos de inmediato viajaron a los Estados Unidos, Los Padres jugarán este lunes en San Diego frente a los Nacionales de Washington mientras que los Dodgers recibirán el martes a los D-Backs de Arizona.