Louisville usará uniformes con imagen de Muhammad Ali

Los Murciélagos de Louisville presentaron los jerseys y gorras con la imagen de Muhammad Ali, en honor al boxeador.

A look at our Muhammad Ali Appreciation Night hat giveaway. Free to the first 5,000 fans. Courtesy of the @AliCenter . #IAmAli pic.twitter.com/F0OwEHvlSI

El equipo –Una filial de los Reds de Cincinatti de las Grandes Ligas- honrará al mítico pugilista con esta indumentaria el 3 de junio en el primer aniversario luctuoso del oriundo de Kentucky.

Además, dichos jerseys y gorras serán subastadas a través del sitio web del equipo. Todo el dinero recaudado será donado al centro Muhammad Ali, museo cultural dedicado al boxeador.

