Medias Rojas y Yankees, por primera vez a Europa

La Liga Mayor de Béisbol (MLB) anunció que Boston y Nueva York llegarán a Londres en junio de 2019.

Los Medias Rojas y los Yankees, los mayores rivales del beisbol se enfrentarán en dos partidos de temporada regular los días 29 y 30 de junio del próximo año en el Estadio Olímpico de Londres.

Boston será el equipo local de los primeros partidos de beisbol en Europa.



Old rivalry. New ground. MLB presents the #LondonSeries: Boston @RedSox vs. New York @Yankees at London Stadium on June 29th & 30th 2019. Register now for pre-sale ticket access at https://t.co/xRy7IjGkfupic.twitter.com/P0ausGpMV9