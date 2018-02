Los Marlins de Miami despiden a su mascota

Miami

El último individuo involucrado en la purga de personal de los Marlins de Miami es el hombre que se desempeña como la mascota del equipo.

Medios de prensa informaron que John DeCicco, quien llevaba una década presentándose como Billy the Marlin en los juegos de casa, fue despedido la semana pasada.

El equipo confirmó el despido el martes e indicó que Billy the Marlin seguirá como la mascota del equipo pero con otra persona en el disfraz. Empleados del equipo no mencionaron el motivo del despedido.

Los Marlins despidieron a varios ejecutivos y transfirieron a algunos de sus mejores jugadores — como Giancarlo Stanton, Marcell Ozuna, Dee Gordon y Christian Yelich — desde que el nuevo consorcio de propietarios, liderado por el director ejecutivo Derek Jeter, tomó las riendas en el otoño pasado.

The Associated Press no pudo encontrar un número telefónico de DeCicco en registros públicos.