Venezuela estará muy atenta a los bateadores mexicanos

Guadalajara, Jalisco

La lomita de Venezuela saldrá mañana en la noche a mantener a raya la ofensiva mexicana. Omar Vizquel, mánager venezolano, señaló que ante México deberán ser muy cuidadosos en el pitcheo pues su rival, ante el cual se juegan el pase a la segunda ronda, tiene cañoneros peligrosos que conocen mejor el estadio Charros y deben salir desde el primer segundo concentrados.

"Debemos de tener la intensidad bien alta, no descuidarnos de los bateadores de ellos, todos tienen contacto, sacan la bola fuera del campo, todos están acostumbrados a jugar en este parque y de la misma forma ir muy fuertemente contra ellos, sabemos que tienen un gran equipo, jugaron un juego difícil contra Italia (en el debut) y sé que ellos van a estar listos para venir fuerte, como lo venimos nosotros".

El manejador anunció que Yusmeiro Petit será su pitcher abridor ante la novena de Édgar González, equipo que tendrá que ganar sí o sí ante su gente. En cuanto a relevos, dijo que aún no sabe con quiénes contará.

Sin embargo, la incertidumbre se centra en las lesiones de Salvador Pérez y Francisco Rodríguez. Pérez tiene el diagnóstico más reservado, pues tras recibir el golpe en la rodilla izquierda tuvo que salir del estadio y fue llevado al hospital, por lo que el catcher prácticamente se pierde el duelo ante los mexicanos.

"Al jugador Salvador Pérez se le aflojó la rodilla, tuvo que ir a la clínica y hacer unas revisiones, para ver si va a estar bien. Francisco Rodríguez fue un músculo, dice que fue un calambre, pero no sabemos si estará bien. El doctor lo revisó y parece que es un calambre, así que se supone que esté listo. Pero tenemos que verificar eso y asegurarnos que nos den el informe (...) Esperemos que Francisco esté bien y Salvador también va a estar bien".

Sobre el triunfo ante Italia que se fue a extra innings y que parecía que los europeos repetirían la dosis, Visquel mencionó que lo importante era ganar de cualquier manera para seguir con vida en el torneo y afirmó que ha sido uno de los juegos más emocionantes que le ha tocado.

"Había que ganar este juego como sea, y yo he jugado muchos juegos de pelota en mi carrera, he jugado juegos de Series Mundiales, Playoff y he estado en muchos juegos y este juego yo creo que debería estar en los Top 3 de los que he participado. El equipo de Italia fue tremendo enemigo, nunca bajó la guardia, a pesar que regresamos anotando cinco a cinco, fuimos adelante dos veces y ellos vinieron de atrás y empataron el juego y sin duda, fue un juego muy interesante, donde hubo de todo, mucha estrategia y no sabía que en Italia se jugaba béisbol de esta manera, de verdad que tengo que sacarme el sombrero ante ellos, fueron tremendos enemigos".