México envía queja a MLB por eliminación del Clásico Mundial de Beisbol

Guadalajara

La pesadilla que la propia oficina de las Grandes Ligas, MLB, provocó aún no termina... y no se sabe hasta dónde llegará. México envío una protesta oficial a MLB sobre la resolución que se dio de los equipos que jugarán este lunes el choque de desempate que definirá al segundo calificado a la segunda ronda del Clásico Mundial, donde se quitó a México y se colocó a Venezuela e Italia, a pesar de haber anunciado originalmente que sería la novena tricolor contra los italianos.

Alrededor de las 5:00 horas de hoy, los representantes de la selección mexicana enviaron a MLB el documento donde muestran su inconformidad por los cambios que realizaron los representantes de Grandes Ligas en el torneo de quitar a México del choque de desempate y darle el lugar a Venezuela, además de protestar que no se les atendió previo al juego para resolver sus dudas, a pesar de solicitar su ayuda para tener clara la interpretación de las reglas de desempate, así como de recibir información incorrecta al respecto.

Por una recomendación del personal representante de MLB, el comité escribió y envió el documento dirigido al comisionado Rob Manfred, para darle a conocer la postura del equipo mexicano, esperando que se diera una resolución oficial.

Hasta el momento, la situación es que Italia y Venezuela se van a enfrentar este lunes a las 19:00 horas para disputar el último pase a la segunda ronda del Clásico Mundial.

Cronología de los hechos:

Por la tarde, tras conocer que México tenía vida luego de que Puerto Rico venció a Italia, los miembros de la selección contactaron vía WhatsApp a los representantes de MLB para confirmar la interpretación de la regla de desempate, donde de acuerdo a las estadísticas, México necesitaba vencer al menos por dos carreras a Venezuela para ir al juego de desempate.

No obtuvieron respuesta y se consultó a algunas de MLB, quienes confirmaron que con dos anotaciones bastaba.

Al vencer México a Venezuela 11-9, el equipo, los medios de comunicación (incluido el canal oficial de Grandes Ligas, MLB Network) y las cuentas de redes sociales oficiales de las Mayores confirmaron que la selección mexicana enfrentaría el lunes a Italia por el pase a la segunda ronda.

Minutos después, el comité técnico de Venezuela tiene una reunión con los representantes de MLB para hacerles ver un error en la interpretación de la regla del desempate, aludiendo que ellos eran los que calificaban en lugar de México. Ese acercamiento fue aceptado, por lo que se borró la información previamente publicada y se anunció que oficialmente eran los venezolanos los que avanzaban.

Al conocer este cambio, la selección mexicana presentó una protesta para que se aclarara la modificación y para hacerles ver el error que se cometió, ya que la regla carece de claridad y no están especificados puntos esenciales para determinar al calificado.

El punto en cuestión es que en el primer criterio para determinar a los elegidos es la interpretación de la frase "innings parciales" en la Regla 1, que dice:

"Los equipos empatados van a ser ranqueados en el standing de su ronda de acuerdo a la menor cantidad de carreras permitidas dividida entre el número de innings (incluyendo innings parciales) jugados a la defensiva en juego de esa ronda entre los equipos empatados".

(Versión original: The tied Teams shall be ranked in the standings for that Round according to fewest runs allowed divided by the number of innings (including partial innings) played in defense in the games in that Round between the Teams tied).

Alrededor de las dos de la mañana, Kundy Gutiérrez, representante de la selección, anunció que se estaba hablando con la gente de MLB para aclarar la situación. Veinte minutos después, el manager del equipo, Édgar González, se presentó para confirmar que las Grandes Ligas estaban analizando la situación, y que el único equipo confirmado en el juego de desempate era Italia.

A las 3 de la mañana, Grandes Ligas anunció en la sala de prensa que la determinación era que Italia y Venezuela jugarán el choque de desempate.

A las 3:30, representantes de la selección, junto con el manager Édgar González y Adrián González, se presentaron en conferencia para aclarar la situación, anunciando que enviarían una protesta por escrito a MLB describiendo toda la situación y exigiendo se haga algo respecto al no estar clara la parte de inning parcial.

A las 4:40, Adrián González tuiteó que estaban trabajando en el documento para enviarlo a Grandes Ligas.

Hasta el momento se esperaba que MLB diera una versión oficial sobre éste hecho.