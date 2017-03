Un Mariachi mexicano al mismo son

Guadalajara

Los tres orgullos de Miguel González se unirán por primera vez en toda su carrera: su familia, su deporte y su patria. El oriundo de Pegueros, Jalisco, jugará por primera vez en la tierra que lo vio nacer representando los colores de México en este Clásico Mundial 2017 y lo hará con todo el corazón, pues además de que será especial estar en el estadio zapopano en donde espera un lleno espectacular y el apoyo total de los aficionados, el pitcher no tiene ningún tipo de restricción en cuanto a cuidados y lanzamientos por parte de su club Chicago White Sox.

“Es un orgullo poder estar en mi tierra y convivir con mi familia, y más que nada jugar el deporte que nos encanta, es un privilegio venir y ya con la ansiedad de estar con el equipo y mi familia conviviendo. Me imagino un estadio llenísimo, la gente parada, aplaudiendo, con mariachis, las bandas a todo lo que da, los colores verde blanco y rojo, súper padre. Representar a México, estar en mi tierra y jugar por primera vez en el estadio de los Charros es un orgullo”.



Aunque los favoritos del grupo son Puerto Rico y Venezuela, sin hacer de lado a Italia que en la pasada edición venció al Tricolor, el Mariachi no ve ningún punto débil en el equipo mexicano y afirma que el pitcheo, que cuenta con figuras como Yovani Gallardo, Roberto Osuna y Óliver Pérez, será una de las clave para llegar lejos en un torneo donde las sorpresas son seguidas.



“Cualquier equipo puede dar la sorpresa uno nunca sabe, es un torneo corto no tenemos mucho tiempo para pensar las cosas, uno tiene que ir y dar lo mejor, si jugamos como equipo y hacemos las cosas pequeñas se nos darán mejores oportunidades de sacar el triunfo, al 100 por ciento vamos a estar peleando con los demás”.



El jalisciense subirá a la lomita el sábado en el segundo juego ante Puerto Rico, un rival que cuenta con peloteros de la talla de Javier Báez, Carlos Beltrán, Yadier Molina o Francisco Lindor, sin embargo, sus cinco temporadas en Grandes Ligas le han permitido enfrentarse a estos peloteros por lo que ya tiene el plan para lanzarles.



“Ya me he enfrentado contra ellos, son bateadores buenos, tienen buena alineación, uno tiene que seguir su plan, tengo que hacer los pitcheos dependiendo el momento de la situación, ante Puerto Rico entre más rápido saque uno los outs mucho mejor porque la primera vuelta nos tienen ilimitados con los pitcheos y uno tiene que ser consciente de quién está al bat y la situación que está pasando”.



Pero hoy primero piensa en Italia, un rival que aunque no tiene tantos reflectores, tendrán que salir con todo desde el inicio sin confiarse.



“No tenemos qué pensar con cuál equipo vamos a ir más fuertes, con todos los equipos se tiene que dar todo, sabemos que es un torneo muy corto y todos queremos ganar, por eso es lo bonito de representar a su tierra y patria y ganarlo todo, esperemos que nos vaya bien primero Dios”.



Sobre los peloteros que terminaron por declinar la invitación al Clásico Mundial como Jaime García o Jorge de la Rosa, quienes pelean por un lugar con sus clubes previo al arranque de temporada en Grandes Ligas, Miguel sentenció que al beisbolista se le pone en una situación complicada donde finalmente ellos no deciden omitir a la selección.



“Es difícil, es control de los equipos, gerentes, los de arriba, uno no tiene control de eso, uno quisiera tener a todos los mexicanos que han tenido en la pelota, no todos pudieron estar aquí pero por eso no es fácil esto que está pasando y hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda cuando te dan la oportunidad”.



El Mariachi va por su sexta temporada en MLB, donde a diferencia del año pasado, llegará con una mejor pretemporada para buscar afianzarse en la rotación abridoras de los Medias Blancas de Chicago.



FRASES

Me imagino un estadio llenísimo, la gente parada, aplaudiendo, con mariachis, las bandas a todo lo que da”



Ante Puerto Rico entre más rápido saque uno los outs mucho mejor”

Miguel González

Lanzador de México



125

JUEGOS

Tiene Miguel González en MLB con dos clubes: Orioles de Baltimore y Medias Blancas de Chicago.



DATO

Pegueros es un pueblo muy cercano a Tepatitlán en la Región Altos Sur de Jalisco.

