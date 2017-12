Mariachi González aún no define con quién jugará en Grandes Ligas

Guadalajara

Esta tarde le develaron un busto a Miguel Ángel González, ‘El Mariachi’, pitcher derecho quién ha brillado en las Grandes Ligas con equipos como los Orioles de Baltimore, actualmente ‘El Mariachi’ no tiene equipo y señaló que mano importa tanto el dinero, pues a él le importa más que su familia esté feliz y puedan tener una vida plena.

"Lo más importante es la comodidad de mi familia, para mí es lo primero, primero la familia, si a mi esposa o mis padres les gusta donde voy a estar, pues firmaré conese equipo, aún no hay nada en concreto, estamos esperando. El 12 de diciembre se pondrá agresiva la cosa y en ese momento sabremos a dónde vamos a ir. Me encantó Texas, White Sox me trataron muy bien esos dos años, no tuve ningún problema, yo quisiera regresar ahí, si se puede, sino, ya veremos".

¿Te miras jugando en Charros de Jalisco?

"Claro que sí, me encantaría, ya que acabe mi carrera quiero venir a México, de menos un año más, para que la gente me siga queriendo".

Antes de develar su busto, González ofreció una firma de autógrafos en la tienda de los Charros y muchos niños fueron a buscarlo y saludarlo, y el Mariachi señaló que los niños son la clave de una sociedad sana.

"Desde niño tuve un sueño, que era llegar a Grandes Ligas, nunca imaginé que podría lograrlo, quería ponerme una franela de menos un día y miren, ahora tengo ya poco más de seis años, bendito Dios y ahora hay que apoyar mucho a los niños, para mí apoyar a los niños es lo principal".

¿En qué momento te encuentras de tu carrera?

"Cada que uno se mete al terreno aprende algo nuevo, por eso me gusta tanto, lo adoro y es algo que todo el tiempo estás aprendiendo algo, aunque no estés jugando, siempre hay algo nuevo".

Sobre el reconocimiento del que fue objeto de parte de la directiva de Charros, el pitcher señaló que le agrada que se hayan tomado la molestia de ponerlo al lado de Fernando Valenzuela y Adrián González.

"No me esperaba este reconocimiento, sabía que iba a pasar, pero no imaginaba que sería en este año. Esperemos que me queden tres o cuatro añitos más en Grandes Ligas, primero Dios y que tenga salud, que es lo más importante".

MC