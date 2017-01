'Manny' pide fe a la afición de Charros

Guadalajara

Sabedor de que la afición de Guadalajara no los abandonó a pesar de que fueron el primer equipo eliminado de la Temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico, José Manuel Rodríguez se mostró dolido por no llevar a los Charros de Jalisco a la postemporada y prometió a la afición que volverán más fuertes que nunca.



El capitán de Jalisco reconoció que durante el certamen batallaron para poder ser un equipo equilibrado tanto a la ofensiva como a la defensiva.



“Cayó el último out y te cae el 20 de que todo termina aquí. Fue bonito ver a la afición responder así. Te quedas triste porque ya se acabó, pero contento por el apoyo de la casa. Les agradezco mucho por su apoyo y les pediría que no duden, que no dejen de apoyar porque aquí es una tremenda plaza, fue una temporada de gran aprendizaje y vamos a mejorar.



“Fue un acomodo de cosas que no se nos dieron, cuando pichábamos no bateábamos y cuando bateábamos no pichábamos, son cosas del deporte. La organización es nueva y son temporadas de aprendizaje, ahí estamos y Dios quiera el año que viene estaremos listos”, compartió el “Manny”.



Aunque Charros fue eliminado prematuramente, Rodríguez todavía tendrá la oportunidad de jugar playoffs debido a que fue elegido por Tomateros de Culiacán para reforzarlos en la lucha por el gallardete. Ante esta situación, el segunda base blanquiazul se mostró complacido por ayudar a los guindas.



“Claro que sí (quiere reforzar a Tomateros), ellos son un equipo con mucha historia, un equipo ganador y pues ahora que será la Serie del Caribe en Culiacán pues queremos llegar allá”, finalizó.



Dato



“Manny” es el tercer toletero con mejor promedio de esta temporada.