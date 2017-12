En el aire futuro de Vaqueros Laguna en Torreón

Torreón, Coahuila

Érick Arellano, propietario de Vaqueros Unión Laguna, confirmó este jueves que la franquicia está a la venta y es un grupo empresarial lagunero es el que está más interesado en adquirirlo.

Todo se definirá en la próxima asamblea de la Liga Mexicana de Beisbol, que se realizará el 30 de enero en la Ciudad de México.

"No se está vendiendo a Querétaro. Hay interés de empresarios de la Región y foráneos, eso sí".



Informó que en caso de que sea vendido, es decisión del nuevo propietario el mantenerlo en Torreón o mudarlo a otra ciudad.

"Desde temprano he estado recibiendo llamadas de prensa de Torreón, no sé sí sea el día o que pase, han hablado de Sinaloa y Yucatán, el equipo no ha sido vendido, no se va de Torreón".

"Si mañana empieza la temporada se jugará en Torreón, lo que sí es cierto es que estamos en pláticas con empresarios locales, un grupo muy fuerte, negociando la venta del equipo, llevamos meses".

La mañana de este jueves se pudo apreciar a un grupo de personas apoyadas por una grúa, desmontar la pantalla gigante del estadio, la cual dijo, es de su propiedad y está en derecho de llevársela a donde crea conveniente.

"El tema de la pantalla, no sólo es eso, son varios equipos, como una jaula de bateo, porque nosotros tenemos una academia en Mazatlán y son cosas que vienen para acá, son inversiones del grupo".

Precisó que se vendería en su totalidad, o bien, en acciones.

NO PUEDEN CON DOS EQUIPOS

"El tema de la venta, por la multipropiedad, que no la ha exigido la liga, pero creemos que no podemos estar enfocados en dos equipos, esa es la realidad, no nos ha ido bien en el tema deportivo, tampoco con la afición".

"Buscamos que alguien más esté al frente del equipo de Torreón, si no se da seguiremos operando aquí, cuando sea tendríamos que ir a ver con las autoridades correspondientes porque el estadio no es nuestro".

"Se paran patrocinios y venta de abonos, eso yo lo dije esta semana, pedí se hiciera un corte de caja, porque estamos muy cerca de cerrar la venta con unos empresarios y no quisiera, adquirir más compromisos si alguien más va a operar la próxima temporada".

SIGUEN LAS NEGOCIACIONES

"No empezamos a venderlo la semana pasada, al día de hoy se ha avanzado con este grupo lagunero y hay otros empresarios interesados, lo único que no les garantizo, es que si alguien más lo compra, lo mantenga aquí".

Sobre el pobre desempeño del equipo y su no calificación a los playoffs, se dijo responsable de eso y de no darle la atención adecuada al equipo, no así a Yucatán, al cual se le dio más atención.

"Es muy complicado tener los dos equipos y no cargarte hacía uno o no ser imparcial, la verdad que no lo logramos, y difícilmente lo vamos a logar a menos que vendamos a Leones y nos enfoquemos en Torreón".

"Si la temporada arranca el 1 de febrero, estamos listos para iniciar, pero nada es seguro".



"Tenemos a Leones hace un poco más de tiempo que a Vaqueros, no quiere decir que esto no se tenía el objetivo de pasar a playoffs con Vaqueros, pero creo que es claro lo que explico, hay otros dueños que tienen más de un equipo y es un tema similar".

"Nosotros no hemos dado a conocer los refuerzos que ya adquirimos, por respeto a la nueva administración que venga, en caso de que se cierre, esto en la siguiente asamblea lo vamos a decidir, sí lo vendemos o no".

"La mente está en Yucatán, es la realidad, así de claro quiero ser y se me hace una falta de respeto seguir así con la afición, la gente se merece a unos dueños que estén al cien por ciento con el equipo, nosotros no lo estamos, no vivimos en Torreón".

Finalmente dijo que de no llegar a venderse y si se quedan con el equipo, se jugaría con talento joven.

"Sí nos quedamos aquí, vamos a jugar con mucho joven, talento joven, hay una reestructura en Torreón y estamos en espera de la próxima asamblea", concluyó.

rcm