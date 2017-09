Ricky Rodríguez estaba preparado

Tijuana, Baja California

Llegó para hacer ruido y en su primer año en la Liga Mexicana de Beisbol puede terminar con dos grandes premios: ser el Novato del año y campeón con los Pericos de Puebla. Así es como debutó Ricky Rodríguez en el circuito de verano, quien será uno de los elementos a seguir en la Serie del Rey que arrancó este martes.

El nacido en Los Ángeles, California, llegó sin ser un desconocido, porque dejó un impacto en la Liga Invernal del año pasado e hizo lo propio en la LMB, donde no esperó para marcar diferencia y decir: ‘aquí estoy’.

“Llegué preparado para hacer cosas importantes, con un trabajo que hice encasa y eso me ayudó, al igual que los coaches, que estuvieron cerca de mí desde el principio”, dijo Ricky.

Rodríguez, quien escribió su historia frente a los discretos reflectores de la Liga Invernal, cuando terminó como el campeón de jonrones de la temporada anterior con 16, un logro que le mereció tener una oportunidad en el equipo grande. Al tener una buena pretemporada, se ganó un puesto en el line up del duelo inaugural de Puebla frente a León.

“Fue una gran experiencia en la Liga porque aprendí mucho del beisbol de México, que es muy diferente al de Estados Unidos, eso me ayudó a abrir la puerta aquí en la Liga Mexicana”, continuó el infielder.

En ese primer juego, pisó fuerte cuando se voló la barda con casa llena y desde entonces no dejó que nadie le quitara el puesto; su desempeño con el bat lo llevó a ser octavo en el orden en un principio y quinto en la actualidad.

Sus números al terminar la temporada regular fueron de 11 palos de vuelta entera y 72 empujadas, además de 57 anotadas. Con esa actuación no parece tener rival para la nominación como Novato del Año de la LMB.

¿Cómo viviste tu debut en LMB, cuando pegaste un grand slam y terminaste con cinco producidas?

Nunca pensé que iba a debutar de esa forma, fue como un sueño, llegué pre-parado para jugar y tuve un gran debut, y lo mejor de todo es que mi papá y mi mamá estaban en el estadio y vieron eso, que pegué un grand slam.

Además de la emoción, ¿en qué te ayudó arrancar tu carrera de LMB con un juego así? Me dio confianza, porque me ayudó adarme cuenta que estaba preparado para la Liga Mexicana, y eso lo extendía la temporada, donde, gracias a Dios, también me fue bien, lo cual me hizo sentir muy satisfecho.

¿Te gustaron las estadísticas que lograste este año?

Me agradaron mis números, aunque como siempre sucede, pasé por algunos altibajos y en casos como esos debes concentrarte en trabajar e ir un día a la vez, así es como conseguí los buenos resultados.

Bateaste en seis diferentes posiciones en el orden, desde cuarto hasta noveno, ¿en cuál te gusta más?

No me fijo tanto en la posición en la que me pongan, llego al campo pensando en jugar y disfrutar el juego, ahora me han puesto en el quinto puesto, detrás de (Jesús) Arredondo, que está bateando muy bien y me toca apoyarlo para hacer cosas buenas para el equipo.

Con lo que hiciste eres el favorito para ser el Novato del Año de la LMB, ¿qué piensas sobre esto?

No pienso mucho en eso, ahora solo estoy concentrado en la Serie del Rey con el equipo, quiero ganar aquí y si obtengo el premio, es algo que no esperé, sería algo muy satisfactorio dejar esa huella en mi primer año.