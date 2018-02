Poblano busca sitio en el roster de Pericos

Puebla

En busca de un sitio con la novena, el pelotero poblano, Gustavo Rodríguez, trabaja de manera intensa en el campamento de los Pericos de Puebla, escuadra con la que confía pronto debutar como pelotero profesional, en agradecimiento a la oportunidad que la directiva esmeralda le brindó al invitarlo a la pretemporada.

"Fue algo que me cayó de sorpresa, yo estaba entrenando, un día normal de entrenamiento cuando me dieron la noticia que querían que hiciera la pretemporada con el equipo, ni modo de decir que no, es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida".

Tras sostener sus primeras prácticas a la par del resto de los jugadores que integran el roster preliminar, Rodríguez se dijo complacido por lo vivido al momento, al reconocer que la exigencia es fuerte en todos sentidos, por lo que trabajará de lleno en su afán de convertirse en un activo de la parvada en su próxima campaña.

"Han sido unos días muy satisfactorios, antes que nada porque la noticia de hacer pretemporada con el equipo no es algo que suceda todos los días, en general han sido entrenamientos muy fuertes, tanto físicamente, como el trabajo técnico, los fundamentos del beisbol, han sido entrenamientos muy completos, esperemos que sea una buena campaña para la novena verde".

Para el oriundo de la capital angelopolitana este es un sueño que arrancó hace ya algunos años cuando inició su camino en la Liga Zaragoza, donde la idea de representar al equipo de su entidad cobró fuerza, lo que en la actualidad parece consolidarse, pero para lo que sabe deberá pelear con todo.

"Desde muy chiquito, empecé a jugar desde los 7 años, aquí en la ciudad de Puebla en la famosa Liga Zaragoza, desde chico ahí di mis primeros pasos como deportista, como beisbolista, hasta la fecha más cerca del profesionalismo. Un sueño desde chico jugar beisbol profesional, me preparé lo más que pude, le echaba todas las ganas del mundo para lograr mi sueño que era jugar beisbol profesional, gracias a Dios se va dando poco a poco".

