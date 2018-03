Pericos tendrá dos playoffs, asegura Gerardo Benavides

Puebla

Con dos campeonatos en 2018 dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, las posibilidades de mejorar la economía de los equipos que clasifican a playoffs crecen, razón por la que la directiva de los Pericos de Puebla apuesta a ser protagonista a lo largo de todo el año, tal como lo sentenció el presidente de la organización, Gerardo Benavides.

"Al final de cuentas lo que buscan los directivos es que sea rentable, tiene que ser rentable, porque si no es rentable, difícilmente se puede mantener. Lo que nosotros siempre hemos analizado y visto es que los estadios están llenos durante los playoffs, y aquí vamos a tener dos playoffs, entonces eso balancea que los equipos puedan tener mayor ingreso, obvio siempre y cuando el equipo esté dentro de los primeros lugares, si no está dentro de los primeros lugares, difícilmente, bajo cualquier circunstancia no va a ser rentable".

De visita en el Hermanos Serdán, donde Pericos y Acereros iniciaron sus juegos de pretemporada, el empresario coahuilense dejó en claro que la instrucción para ambas directivas es la de conformar equipos altamente competitivos, lo que confía se logrará de acuerdo al trabajo observado.

"Tratar de armar equipos que sean competitivos y que estén luchando por entrar a los playoffs, ese es siempre el objetivo, es lo que tratamos de hacer en esta pretemporada. Se van a hacer movimientos, se hacen movimientos para tratar de mejorar, unos saldrán, otros se quedarán, pero siempre tratando de tener un equipo competitivo".

Por último, recalcó que su intención no es llevarse al equipo a ninguna otra plaza como se ha especulado en distintos espacios informativos, tras señalar que desconoce los motivos del por qué se ha difundido tal versión.

"Yo creo que ese es un tema que trae mucha gente, no sé por qué lo trae, la realidad es que nosotros nunca hemos tenido la intención de mover al equipo, no sé de dónde salen tantos rumores", finalizó.

Triunfo emplumado

En su primer ensayo formal ante los Acereros, los Pericos de Puebla obtuvieron el triunfo por pizarra de 7 carreras a 5, ello gracias al rally de seis rayitas que los verdes fabricaron en el ocaso del quinto rollo, en duelo que debió suspenderse por lluvia al concluir siete innings.

AMV