Pericos arranca oficialmente su pretemporada

Puebla

A tambor batiente, los más de treinta peloteros que conforman el roster actual de los Pericos de Puebla dieron inicio de manera oficial a las labores de pretemporada, donde al mando del nuevo manager de la parvada esmeralda, Lorenzo Bundy, marcaron la cuenta regresiva con miras a la campaña 2018 en la Liga Mexicana de Beisbol.

De cara al arranque del primer torneo a iniciar este 23 de marzo en contra de los Diablos Rojos del México, los integrantes del cuadro emplumado pronto se enfundaron con la franela verde, ello con la intención de convencer al nuevo timonel que analizará todas y cada una de sus opciones para conformar su roster.

Tras la primera práctica de bateo, el coach de dicho departamento, Ramón Ortíz, sentenció que con el tiempo que tienen por delante, podrán ver a detalle las cualidades y condiciones de todos los jugadores que están a prueba, con la seguridad de que al final tendrán el equipo que desean.

"Hay que reconocer que a medida que tu vayas subiendo de categoría, la rapidez del juego cambia, y es lo que yo creo que puede afectar en el pelotero joven. En Estados Unidos, por ejemplo, los peloteros de ligas menores siempre tienen su up and down, pero es porque su rapidez de juego cambia, entonces para esos muchachos van a tener la oportunidad de desarrollar su talento".

Asimismo, el serpentinero, Mario Morales, sentenció que pese a contar con una gran cantidad de novatos y jóvenes elementos, todos han dado muestras de querer trascender con Pericos, de ahí que espera que el equipo se mantenga en los primeros planos como la afición está acostumbrada.

"Otra buena temporada, hacer lo mejor para el equipo en la posición que me pongan y prepararme para defender el bicampeonato de la Zona Sur. El año pasado, gracias al proyecto del licenciado Benavides tuve la posibilidad de estar en Liga Mexicana, el equipo es joven pero yo lo veo con mucha actitud".

AMV