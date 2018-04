Cochito Cruz pasó la prueba y regresó a jugar

Ciudad de México

La ansiedad estaba pero también el temor de regresar antes de tiempo y que la lesión volviera. Tuvo su primera prueba el domingo, como bateador designado, y los resultados fueron aprobatorios, con lo que el martes ya estuvo en el campo como segunda base y bateando como séptimo en el orden.

Luis 'Cochito' Cruz vivió un reto importante a partir del 27 de marzo, cuando al doblar por primera base para seguir su camino hacia la segunda, sintió una molestia en la pantorrilla que al llegar a la antesala ya era mucho mayor. Al hacerse la revisión con el médico del equipo, se supo que era un desgarre de un centímetro que requería de 10 a 12 días de descanso para que sanara por completo. Así empezó el conteo que el domingo finalizó.

"Fue difícil pero gracias a Dios ya estoy saludable y listo para jugar. A eso vine a México, a estar dentro del terreno para colaborar. Afortunadamente el equipo tiene profundidad y eso me permitió tomarme unos días más para estar totalmente recuperado", comentó Cruz el domingo después de tomar sus primeros turnos al bat en 11 días.

Cruz llegó a la escuadra capitalina como uno de los refuerzos estelares y fue colocado como tercero en el orden al bat de los Diablos, pero en la octava entrada de ese duelo la historia cambió. Un batazo mal juzgado por el jardinero derecho de los Bravos le abrió la puerta para ir a buscar un extrabase, y fue en ese esfuerzo al pasar la primera almohadilla lo que lo lesionó.

Sabiendo el punto exacto del problema, Cruz no se alejó de los diamantes, ya que podía tomar turnos en la práctica y agarrar algunas rolas, evitando solamente correr. El tiempo fue pasando y las preguntas empezaron a llegar. ¿Podrá estar listo para la serie frente a Tijuana? ¿El equipo lo pondrá a jugar para tener su bat en el line up?

En los primeros dos duelos cumplieron con las indicaciones del doctor y así, para el tercer choque, se le pudo tener de vuelta.

"Uno puede decir que ya está recuperado y no está totalmente al cien y eso puede ser peor más adelante. Aquí se pudo dar la oportunidad de seguir las indicaciones que me dio el doctor para estar sano y así es como me siento", analizó el infielder, quien platicó con el staff de coacheo sobre sus deseos de cumplir con las recomendaciones. "No quería que por adelantarme estar en mayor riesgo de recaer, por eso aguanté hasta hoy (domingo)".

Cruz fue colocado como bateador designado en el séptimo sitio del line up y tomó su primer turno de regreso en la segunda entrada, elevando al jardín central. Después volvió a aparecer en la caja en la cuarta tanda con hombres en tercera y primera y un out, negociando boleto que llenó la casa.

"(Estuve) un poquito ansioso en el primer turno pero en el segundo el tener hombre en tercera me ayudó a asentarme y saqué la base por bolas y de ahí parte el agarrar la confianza y el ritmo otra vez. Logré controlarme para ver bien los pitcheos y buscar los que eran en la zona buena", confesó.

Después vendría un sencillo productor de Ricardo Valenzuela con el que tuvo que correr a la segunda base, llegando sin ningún tipo de problema. Sin molestia. Luego de que en la sexta volvió a elevar al central llegó un hit a la pradera de la izquierda con el que Urrutia entró caminando al plato desde la tercera, para producir el 3-1 en la pizarra.

"Hoy (domingo) fue la prueba y todo salió bien. Hice un sprint duro a la segunda y luego a primera y no me molesto la pierna y era importante estar físicamente bien para poder estar otra vez en el campo ayudando al equipo", añadió.

Durante la ausencia de Cochito el staff de coacheo tuvo que hacer ajustes en el acomodo defensivo y tuvo a David Vidal ocupando esa posición como titular, siendo sustituido tres ocasiones por Omar Meza. En cuanto al tercer sitio en el orden al bat, Vidal se encargó de esa posición en los 10 duelos en los que no estuvo y en el último en el que sí apareció.

"Es un equipo muy sólido con mucha profundidad porque no se depende de un solo jugador como le pasa a otros. Aquí se han abierto oportunidades para los que llegaron y para los chavos y todos han respondido de una u otra forma. Se ha hecho un buen trabajo y eso es lo que hace que un equipo sea bueno", sentenció.