El reto del 2018, enfrentar 2 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol

Ciudad de México

Pueden tener 20 años de experiencia dirigiendo en México como Dan Firova o estar en su primera aventura en la pelota de LMB como Lenin Picota o ser el manager campeón como Pedro Meré, pero los 16 manejadores van a tener que hacer ajustes a la forma que tenían de planear cada campaña, ya que llevar el mismo tipo de esquema de trabajo no servirá esta vez, ya que ahora enfrentarán dos minitemporadas y la calificación a playoffs no se va a obtener al largo plazo.

"Tenemos que ganar rápido", afirmó José Luis Sandoval, que regresa al frente de un equipo al dirigir ahora a los Guerreros de Oaxaca. "No tenemos tiempo para esperar que los ajustes surtan efecto, tenemos que ganar rápido y sumar resultados positivos desde el primer día, porque así es como vamos a poder construir una temporada en la que primero, podamos calificar a los playoffs".

La LMB decidió innovar para que en 2018 se realicen dos campañas independientes una de la otra, ya que cada una tendrá su propia postemporada y su Serie del Rey, arrancando el jueves 22 de marzo (con un juego inaugural entre Monclova y Tijuana), finalizando la actividad regular el 26 de mayo, para que el 30 empiece la primera ronda de playoffs.

De esta forma, solo se tendrán 57 encuentros para definir a los calificados y empezar la postemporada, la mitad de lo que por muchos años se tuvo como el tiempo de trabajo para amarrar el pase.

Esta nueva realidad, que ha causado polémica en los aficionados, es uno de los primeros temas en la lista de los coaches y será una de las cosas con las que esperan empezar a trabajar con los peloteros.

"Lo vamos a preparar en pretemporada. Ahora la prioridad es el primer torneo, ya que ese nos va a dar la pauta para lo que será el segundo. Tenemos que enfocarnos a lo que vamos a tener primero y ya veremos qué sucederá en el segundo, si los jugadores están igual de cansados y ahí iremos viendo lo que sucede, pero definitivamente el parteaguas de todo es el primer torneo", explicó Meré, manejador de los Toros, que estará en su segunda campaña con la escuadra fronteriza.

Pero esta nueva realidad no solo es un reto para los experimentados, ya que los que apenas están arrancando su carrera en esta profesión también saben lo que tendrán enfrente desde ahora, cuando están en plena pretemporada, como Luis Carlos Rivera, quien estará arrancando su segunda campaña con los Bravos de León, pero la primera trabajando desde el principio.

"Pues nos toca tener un torneo corto, similar a lo que se vive en el invierno, donde una mala racha te puede costar mucho y sacarte de la zona de playoffs y una buena te puede llevar a los primeros sitios. El beisbol va a ser igual, se va a jugar de la misma manera pero ahora debemos de hacer algunos ajustes en cada juego para ser más agresivos, porque no podemos dejar ir muchos juegos ya que eso nos puede afectar mucho más que antes", explicó.

Luego de que pase el primer calendario y se tenga al campeón, se realizará el Juego de Estrellas en Mérida el viernes 29 de junio, para que el martes 3 de julio inicie la segunda temporada, que también tendrá 57 juegos, y pasando esos duelos, el 10 de septiembre, arrancan los playoffs, para a partir del 1 de octubre tener la disputa de la Serie del Rey.

"Hay que pensarle un poco más a diferencia de lo que hemos vivido pero la prioridad es el primero. No podemos estar pensando en el segundo mientras estamos en el primero, así que necesitamos enfocarnos a hacer las cosas bien para el primero y ya después veremos lo que será el otro. No podemos estarle diciendo al pelotero que piense en dos torneos cuando todavía no empieza el primero, aquí nuestro trabajo como coach es no meterle en la cabeza que serán dos, sino que vamos por el primero y es el que nos debe de interesar y ya luego nos prepararemos en el segundo", dijo Vizcarra el día de ayer, durante el Día de Prensa con 15 de los 16 managers de los equipos de Liga Mexicana.