Diablos Rojos debutan presentando un nuevo perfil

Una nueva cara, pero el mismo objetivo. El golpe de quedar fuera de playoffs por dos temporadas le pegó duro al orgullo escarlata y por eso el 2018 será un nuevo comienzo, uno donde los extranjeros, los refuerzos y la base mexicana deberán de combinarse para que las victorias al por mayor regresen y con ello, tengan en sus manos un título más... o dos.

Con una nueva temporada de la Liga de Verano el equipo capitalino arranca un año donde la presión no es menor, al contrario. Es una nueva época para la pelota veraniega y también lo es para los Diablos Rojos, que no solo dejaron de lado el deseo de jugar solo con mexicanos, sino que volvieron a marcar un perfil de equipo grande, apostando a tener un talento extranjero de alta calidad. Y ese talento tendrá peso específico tanto en el line up como a la defensiva y en el pitcheo.

"Tenemos un equipo con un perfil muy especial, que tiene el nivel para volver a los primeros planos", explicó Víctor Bojórquez, mánager de los Diablos. "Con los nombres con los que hemos armado el roster sabemos que no solo podemos pelear por el título en el primer torneo, sino en los dos".

Y el manejador no miente al decir que tienen equipo para ser contendiente en ambas temporadas, ya que la profundidad de su roster les da para aguantar los 57 encuentros del primer tramo y su postemporada, para después seguir el camino con otros 57 duelos y sus playoffs.

El conjunto capitalino recordó sus viejos tiempos, aquellos donde tenían que mantener un perfil alto y se hacían de peloteros de renombre, que complementaban perfectamente a una base con los mejores talentos de la Liga. Después de apostarle a los jóvenes que ellos mismos están fabricando en su academia en Oaxaca, decidieron volver a ser el equipo con material de muchos kilates tanto para hacer temible a su bateo como para apuntalar su pitcheo.

Así llegaron Alexei Ramírez, Carlos Corporán, Henry Urrutia, David Vidal, cuatro peloteros que le añaden una altísima dosis de poder al orden al bat, que se incrementa con el regreso de Luis Cochito Cruz. Solo para tenerlo como un ejemplo, hay que echarle un ojo al line up del juego inaugural frente a los Pericos de Puebla. Al siempre cumplidor Carlos Figueroa le seguirá un combo al que no hay que perder de vista: Cruz, Urrutia y Ramírez. Tres peloteros con experiencia en MLB que prometen poner la bola en juego y cuyos bats registrarán muchas carreras. Pero no se acaba ahí la preocupación para el pitcher rival, después se da una combinación interesante entre peloteros de casa como Iván Terrazas, Emmanuel Ávila y Juan Carlos Gamboa, junto con los recién llegados David Vidal y Carlos Corporán.

Además de ponerle atención al trabajo de su ofensiva, hay que ver lo que ofrecerá en la loma. La rotación de abridores tendrá dos nombres que no aparecieron la temporada anterior, Luis Nieblas y Marco Duarte. El primero se fue a probar suerte a EU y el segundo estuvo lastimado. Esos dos brazos derechos serán complementados por David Reyes (que tuvo una sólida pretemporada) y Octavio Acosta, quien tiene el peso de repetir la gran temporada 2017, donde fue el líder de triunfos del equipo con 14 victorias. En la primera semana de actividad manejarán una rotación de cuatro hombres, pero para el sábado 31 de marzo se unirá al grupo el zurdo Efrén Delgado.

Esa parte le da solidez al conjunto capitalino, que buscó fortalecer un área en la que tuvo padecimientos, el relevo sobre todo al final del juego. Para evitar fugas, los tres extranjeros que completaron la cuota del equipo tienen la misión de trabajar en los capítulos finales. Atahualpa Severino y Jean Machí le prepararán el camino a Miguel Mejía, quien será el encargado de ponerle candado a la puerta al cerrarla.

El club decidió crear dos órdenes al bat con una misma base pero agregándole algunos nombres, con lo que se le puede dar actividad a casi todos los jugadores de campo.

"Todos se han adaptado bien a esta nueva etapa. Los jóvenes que ya estaban han encontrado una motivación en los extranjeros que llegaron. Todos se han adaptado muy bien y de esta forma sabemos que la apuesta de darle juego a la gran mayoría es algo que todos recibieron bien, y por ello creemos que es muy sólida la apuesta de tener una base de dos line ups, uno contra zurdos y otro contra derechos", sentenció el manejador.