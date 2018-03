Marco Duarte quiere pagar una deuda con Diablos Rojos

Ciudad de México

En su escalada llegó a una cúspide, pero de repente se apareció una bajada en la que cayó a toda velocidad. En este momento se encuentra lejos del punto al que llegó aunque está recuperado para intentar escalar de nuevo. No solo es una cuestión de orgullo, es una cuenta que tiene pendiente.

Marco Antonio Duarte fue el líder de la rotación de los Diablos Rojos en 2015 con 13 triunfos y un 3.08 de promedio de carreras limpias. Para la siguiente campaña se le colocó en una posición importante, pero su cuerpo no lo dejó y acabó con un espantoso 0-7 y un 6.93 de PCL.

Ahí es cuando llegó esa temida pendiente en el camino, ya que luego de ese mal año se lesionó el codo derecho y tuvo que operarse. Vinieron entonces meses de recuperación, de rehabilitación, de trabajo para que llegara el 3 de marzo de 2018. Ese día Marco Duarte volvió a subirse al centro del diamante como lanzador de los Diablos Rojos para abrir un juego. Fue en Cuba en el segundo choque de la gira de preparación del conjunto. Trabajó cuatro tandas en las que solo admitió una anotación.

“Más que contento estoy motivado de poder estar sano y poder regresar al equipo después de la operación”, explicó el lanzador nacido en Hermosillo. “Esto es muy motivante porque siento que le debo a la institución una buena temporada y vamos a seguir trabajando para darle a esa afición lo que se merece”.

Fue el 12 de agosto de 2016 cuando se le vio por última ocasión en el centro del diamante defendiendo la causa escarlata. Él extrañaba estar en esa situación. Los fans extrañan tenerlo con la responsabilidad de abrir un encuentro. La buena noticia es que no hay mal que dure cien años.

Ahora Marco y el staff de coacheo saben que uno de los sitios de la rotación tendrá escritos sus dos nombres, su apellido y su número 43. Según los planes del mánager, Víctor Bojórquez, en la gira de pretemporada por Cuba iba a presentar los lineups y el orden de la rotación que espera tener para la temporada regular. Así que Duarte parece el dueño del sitio 2.

“Conocemos a los abridores que tenemos y sabemos que son de calidad, abridores mexicanos, y tenemos el respaldo de los extranjeros para las últimas entradas, que son brazos que conocemos y tienen probada calidad. Eso nos da mucha confianza como lanzadores abridores y ellos se encargarán de sacar los outs en las últimas tandas”, explicó.

Marco tiene claro por lo que pasó, al punto que quería llegar, la situación en la que está ahora y lo que quiere.

Ya recuperó algo la salud y sabe que tiene la confianza (y responsabilidad) de cumplir en rol de peso, mucho peso. Pero el proceso para llegar hasta el punto en el que se encuentra lo preparó muy bien.

“Lo físico es un proceso muy duro, con mucho gimnasio, correr, ejercicios especiales y a la par tienes que trabajar la parte mental se trabaja igual porque hay que ser capaz de volver con la misma fuerza y sobre todo, con la misma confianza y gracias a Dios ya estamos afinando los últimos detalles en ambos sentidos”, explicó.

Su brazo y su mente ya no tienen debilidad, pero aunque parece que llega a un punto en el que empieza una pendiente por escalar, su mejor estrategia es no ponerse presión extra, una presión que no necesita.

“No me gusta ponerme una meta ni pensar en estadísticas, creo que en lo que me enfoco es en cumplir con salidas de calidad. Uno como abridor piensa en tener una salida de calidad cuando te toca subir a la loma, ya que los triunfos se dan solos”, así de claro deja ver su plan.

El brazo derecho de Duarte es capaz de darle al conjunto capitalino salidas de calidad, algo que necesita hacer desde su primera aparición, ya que ahora con las dos temporadas cortas, se reduce el margen de error y debe de dar resultados pronto.