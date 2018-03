ElBeisEsDivertido, la campaña de Diablos en 2018

Ciudad de México

Los tiempos han cambiado pero algunas creencias no. Y es precisamente hacia ese lado que Diablos ha volteado este 2018. Conociendo y reconociendo que la gran mayoría de la gente en la Ciudad de México no ha vivido la experiencia de ir a un estadio, ya que existe una falsa idea de que el beisbol es un deporte que está lejos de ser una opción de diversión, el equipo decidió enfocar su campaña a un reto con el que se busca cambiar ese chip que se ha heredado más por creencia que por experiencia.

"La realidad es que cuando te pones a platicar con amigos o con gente y hablas de beisbol, mucha gente te dice que es aburrido. Es una frase que se repite con cierta frecuencia, y cuando les preguntas si han ido a algún juego, te dicen que no", explicó Othón Díaz Valenzuela, presidente ejecutivo de Diablos Rojos del México. "Una de las realidades que queremos cambiar es que el tema de ir al beisbol vive basado en el desconocimiento de la gran mayoría de las personas. Entonces, el afirmar que el beisbol es divertido, el ponerlo en boca de la gente es algo a lo que le apostamos y que sabemos que va a tener un impacto muy positivo".

El club quiere acabar con esa creencia luego de que en el estadio Fray Nano ha creado una experiencia que va más allá de solo ver el juego que se desarrolla, por lo que el llegar al hashtag de #ElBeisbolEsDivertido no fue tan complicado.

"Todo lo que hay alrededor del juego, toda esa experiencia que se vive en el estadio es muy rica y variada. Eso lo tenemos claro y lo disfrutamos los que venimos al Fray Nano, pero para la gente de fuera, para muchos jóvenes, eso no está en su radar", continuó el directivo. "La mascota, la música, los alimentos que se pueden consumir, las bebidas, el uso de la cámara, las porristas, los concursos, hay suficientes cosas que por sí solas cambian todo y lo que tenemos que hacer es convencer a la gente de que vengan a vivirlas".

Tras el anuncio de la creación de esta campaña han encontrado diversas reacciones, muchas apoyando la afirmación pero varias atacando esa idea, encontrando molestia en fans que tienen un profundo gusto por El Rey de los Deportes.

"La frase va también a todas esas personas que quieren el beisbol totalmente tradicional, donde solo se enfoca en el juego, es hacerles ver que esa parte de seriedad e interés la mantenemos armando un gran equipo, pero que actualmente la experiencia del beisbol es mucho más grande".

Entre los comentarios de apoyo o en contra el club capitalino ha encontrado una premisa que los seguidores quieren que no se pierda con la llegada de nuevas ideas o campañas: "nos piden que no olvides que al estadio vienen niños y mujeres, para que no perdamos de vista el ambiente familiar y de respeto, que en otros sitios no se tienen, y eso nunca lo hemos olvidado".