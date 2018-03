Bloch, listo para rendir cuentas con Pericos de Puebla

Puebla

Daniel Bloch, uno de los recién llegados al nido de los Pericos de Puebla, se dijo listo para responder a la confianza que la directiva emplumada le ha brindado tras su contratación como lanzador, razón por la que trabaja al máximo en espera de pronto rendir buenas cuentas al manager norteamericano, Lorenzo Bundy.

"Mental y físicamente hemos estado trabajando muy fuerte y metiéndole más ganas todavía. Es un buen nivel (el que existe en la Liga) cada vez está creciendo más, yo me siento muy bien, en el beisbol mexicano nadie pierde la esperanza de pegar un brinco. Siempre he sido abridor pero yo estoy para lo que el equipo me ocupe, yo voy a estar listo".

Originario de Hermosillo, Sonora, Bloch reveló sus secretos como serpentinero, tras destacar que de acuerdo a su experiencia puede ser un pitcher sumamente solvente, que promete emplear todo su repertorio en cada salida a la loma, con la única finalidad de contribuir a la victoria con los suyos.

"Mi pitcheo es la recta, slider, curva y pandball que es el cambio que uso, que es uno de mis mejores lanzamientos. El pandball es más bien como la bola de nudillos que va muerta y no sabes a qué lado va a caer. Simplemente con un amigo empecé a tirarlo, jugando, después me gustó cómo me estaba saliendo, me dijeron que lo tirara, agarré confianza y ahora domino ese pitcheo".

Con relación a la competencia que encontró a su llegada a la organización, Daniel se dijo gratamente sorprendido por el buen nivel de peloteros que existen en todas las posiciones, de ahí que no puede quedarse atrás y trabajar para estar a la altura de las exigencias, en espera de ser considerado en el roster de abridores.

"Hay mucha competencia, aquí está uno para ganarse un puesto, dando lo mejor siempre. Que nos apoyen esta temporada, somos un equipo joven, pero que está listo para echarle todas las ganas", apuntó.

Pericos cerrará formalmente con los entrenamientos físicos este martes, para así dar paso a los juegos de preparación, que este miércoles, a partir de las 16:00 horas en el Parque de los Hermanos Serdán, los llevará a medir fuerzas con sus hermanos, los Acereros de Monclova.